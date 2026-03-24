Tunisie: Festival i-Fest - Plus de 250 projets en compétition

24 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Association tunisienne pour l'avenir des sciences et de la technologie organise, ce mardi et mercredi, le Festival des sciences « i-Fest », avec la participation de nombreux innovateurs venus de Tunisie et de l'étranger.

Intervenant par téléphone ce mardi 24 mars 2026 sur les ondes de la Radio nationale tunisienne, le président de l'association, Hatem Slimane, a indiqué que plus de 250 projets participent à la compétition officielle visant à sélectionner les meilleurs projets technologiques et scientifiques.

Hatem Slimane a également souligné que l'objectif de l'association est de développer l'esprit scientifique chez les enfants et les jeunes, afin de leur permettre de se positionner et de s'imposer dans les domaines des sciences et de la technologie.

 

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