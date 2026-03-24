Tunisie: Météo - Alerte jaune dans huit gouvernorats

24 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Institut National de la Météorologie a attribué le niveau d'alerte jaune à huit gouvernorats de la République, selon la dernière mise à jour de sa carte de vigilance, alors que la situation météorologique se caractérise par des nuages passagers sur l'ensemble du pays, plus denses sur les côtes nord avec des pluies éparses et temporairement orageuses, avant de concerner localement le reste des régions du nord.

Les gouvernorats concernés par cette vigilance sont Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Jendouba, Béja, Bizerte et Nabeul.

Le niveau d'alerte jaune appelle à la vigilance lors de la pratique d'activités liées aux conditions météorologiques. La vigilance météo vise à informer de la prévision ou de la survenue de phénomènes dangereux, à attirer l'attention sur les risques potentiels liés à l'évolution de la situation météorologique, et à fournir des conseils et recommandations afin de mieux protéger les personnes et les biens.

 

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