Tunisie: Incendie d'un train à Kalaa Sghira - Huit suspects arrêtés

24 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le porte-parole officiel de la Garde nationale, le colonel Houssam Eddine Jbabli, a confirmé, mardi 24 mars 2025, l'arrestation des suspects impliqués dans l'incendie d'un wagon de train à Kalaa Sghira.

Un groupe de personnes avait lancé des pierres sur le train et incendié l'un de ses wagons, suite au décès d'un jeune homme percuté par un train le jeudi 19 mars dernier.

Le colonel Houssam Eddine Jbabli a précisé que les constatations effectuées par les unités de sécurité chargées de l'enquête avaient conduit à l'arrestation de quatre suspects dans un premier temps, avant que quatre autres suspects soient appréhendés ultérieurement.

Les personnes arrêtées sont âgées de 19 à 40 ans.

Il est à noter qu'un jeune homme est décédé jeudi dernier après avoir été heurté par un train en provenance de Tunis à destination de Sfax, au niveau des voies ferrées à Kalaa Sghira, dans le gouvernorat de Sousse.

Cet incident tragique a provoqué une forte tension et des des actes de violence : plusieurs personnes ont lancé des pierres sur le train et incendié l'un des wagons.

 

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