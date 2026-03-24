Tunisie: Bientôt sur les circuits officiels - Arrivée d'une cargaison de 20 000 tonnes de sucre importé

Les services de l'Office Tunisien du Commerce, en coordination avec les autorités compétentes des ports commerciaux de Menzel Bourguiba et de Sousse, procèdent actuellement au déchargement d'une cargaison de 20 000 tonnes de sucre. C'est ce qu'a indiqué, ce mardi matin 24 mars 2026, le directeur régional de l'Office à Sousse, Sami Sehiliya.

Intervenant par téléphone sur les ondes de la radio nationale tunisienne, il a précisé que 12 000 tonnes sont en cours de déchargement au port de Menzel Bourguiba et 8 000 tonnes au port de Sousse. Il a également expliqué que ces quantités étaient initialement attendues au début du mois de Ramadan, mais que leur arrivée a été retardée en raison des conditions météorologiques.

Sami Sehiliya a ajouté que l'Office Tunisien du Commerce prévoit d'importer prochainement plus de 100 000 tonnes de sucre supplémentaires afin d'approvisionner le marché et de répondre aux besoins des citoyens.

Il a, par ailleurs, souligné que l'Office a déjà commencé à injecter des quantités de sucre sur le marché, avec 1 000 tonnes distribuées en l'espace de quatre jours. La consommation mensuelle dans les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia est estimée entre 2 500 et 3 000 tonnes.