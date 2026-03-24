Cameroun: SPORTY LALIGA MVP - Etta Eyong et Boyomo portent les couleurs du pays

La LaLiga EA Sports a officiellement dévoilé la liste des nominés pour le SPORTY LALIGA MVP 2025/26, une distinction qui récompense le meilleur joueur africain subsaharien évoluant dans l'élite espagnole. Parmi les talents en lice cette saison, deux internationaux camerounais se distinguent : Karl Etta Eyong (Levante UD) et Enzo Boyomo (CA Osasuna).

Désormais dans sa cinquième édition, ce prix confirme l'influence grandissante des joueurs africains dans le football européen, en particulier en Espagne. Organisé en partenariat avec Sporty Group, le trophée met en lumière des performances qui inspirent chaque semaine des millions de supporters à travers le continent africain.

Une présence camerounaise remarquée

La nomination de Karl Etta Eyong et Enzo Boyomo vient saluer leur régularité et leur impact au sein de leurs clubs respectifs. Tous deux incarnent cette nouvelle génération de footballeurs camerounais qui s'imposent progressivement dans les championnats européens majeurs, contribuant à renforcer la visibilité du Cameroun sur la scène internationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à eux, la concurrence s'annonce relevée. Le Ghanéen Iñaki Williams (Athletic Club), déjà double lauréat, vise un troisième sacre consécutif. D'autres figures importantes comme le Togolais Djené Dakonam (Getafe CF), ou encore le Nigérian Akor Adams (Sevilla FC), auteur d'une saison remarquée, figurent également parmi les prétendants.

Un prix au coeur du lien Afrique-Espagne

Pour Miguel Puche, directeur de marque du Sporty Group, cette initiative dépasse le simple cadre sportif : elle célèbre « l'incroyable contribution des joueurs africains » tout en rapprochant les fans du continent du football européen. Une vision partagée par Tresor Penku, directeur général de LaLiga Afrique, qui souligne l'importance historique et croissante des talents africains dans le championnat espagnol.

Vote des fans et verdict à Lagos

Le processus de vote, ouvert depuis le 20 mars, se poursuivra jusqu'au 10 mai 2026. Comme lors des éditions précédentes, le vainqueur sera désigné à la fois par les votes des supporters d'Afrique subsaharienne et par un jury d'experts composé de journalistes et d'acteurs du football.

Le nom du lauréat sera dévoilé le 23 mai à Lagos, au Nigeria, à l'occasion d'un événement spécial marquant la fin de la saison. En attendant, les regards camerounais seront tournés vers Karl Etta Eyong et Enzo Boyomo, deux ambassadeurs du football national en quête de consécration sur la scène espagnole.