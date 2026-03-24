Ile Maurice: Les démissions s'enchaînent chez les nominés et conseillers

À la suite de la démission du leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger, de son poste de Deputy Prime Minister (DPM), le vendredi 20 mars, et celle de Joanna Bérenger en tant que junior minister à l'Environnement, hier, plusieurs conseillers du gouvernement et présidents d'institutions publiques nommés après les élections de 2024 ont également soumis leurs démissions, évoquant les principes du «vrai militant».

Nabil Moolna

Nabil Moolna, jusqu'ici conseiller auprès du bureau de l'Attorney General, a annoncé sa démission hier à travers un message sur sa page Facebook. Fidèle à son engagement militant, il explique vouloir observer un devoir de réserve vis-à-vis de l'action gouvernementale, par respect pour la confiance accordée par Gavin Glover. Son message souligne la priorité donnée à l'intérêt national. «Le pays avant tout.» En quittant son poste de conseiller, Nabil Moolna met une distance entre son rôle personnel et les décisions prises au sommet de l'État, tout en laissant entendre qu'il continue d'adhérer aux valeurs qui l'ont guidé.

Shaad Chellapermal

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Peu après, Shaad Chellapermal, président du National Youth Council, nommé par décision du Conseil des ministres, le 31 janvier 2025, a lui aussi remis sa lettre de démission.

Dans un post Facebook, il annonce son départ en ces termes : «Azordi gramatin, mo finn demisione depi mo post Chairperson National Youth Council. Mo finn ek mo pou touzour les mwa dirize par mo bann prinsip ek vre valer militan. Travayla kontinie, diferaman, me touzour avek mem konviksion.»

Shaad Chellapermal affirme conserver ses principes militants et sa conviction malgré le changement de fonction, indiquant que son engagement auprès de la jeunesse se poursuivra sous une autre forme.

Kishore Pertab

Kishore Pertab, qui occupait le poste de Senior Advisor auprès du DPM, a soumis sa lettre de démission. Lui aussi a annoncé cette décision via un post sur Facebook. «Après de nombreux appels et messages que j'ai reçus, auxquels je n'ai pu répondre individuellement, je tiens à vous informer que depuis le vendredi 20 mars, j'ai remis ma démission en tant que Senior Adviser (Policy and Strategy) auprès du bureau du DPM. J'ai également démissionné de mon poste comme membre du conseil d'administration de l'Economic Development Board et de ses sous-comités.»

Med Doba

Med Doba a annoncé sa démission immédiate de son poste de directeur du conseil d'administration de la State Informatics Ltd. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a tenu à préciser que sa décision relève d'un choix personnel et n'entame en rien son attachement aux principes qui le guident. «J'ai soumis ma démission avec effet immédiat. Ma fidélité et mon engagement envers les valeurs et principes d'un vrai militant demeurent inébranlables», a-t-il écrit, insistant sur la continuité de son engagement idéologique malgré son départ institutionnel.

Lionel Lajoie

Engagé dans le combat pour la langue créole, membre du board du Conservatoire de Musique François-Mitterrand Trust Fund (CNMFM), Lionel Lajoie, a, lui aussi, a quitté ses fonctions par principe et loyauté envers Paul Bérenger, qui selon lui «refiz kosionn lanter gouvernman lor sertin dosie ek pouritir sertin pros pouvwar, mo pe retir mwa kouma 'Board Member' CNMFM».

Hishaam Ibrahim

Senior Adviser attaché à la junior minister Joanna Bérenger, Hishaam Ibrahim a justifié sa décision de démissionner de son poste dans un message sur Facebook, dans lequel il a affirmé qu'il avait choisi le MMM non par dogmatisme ou héritage mais par adhésion à ses principes. «Le MMM a toujours été guidé par des valeurs et un idéal militant mais aujourd'hui, notre orientation semble perdue. Ceux qui me connaissent savent que j'ai sacrifié ma vie Âpersonnelle pour mon pays. Longue vie au militantisme. Longue vie à la République de Maurice. Lalit kontinie.»

Autres démissions à signaler : Kheshaw Jhummun en tant qu'avocat du Sugar Industry Labour Welfare Fund ; Vijay Makhan, Senior Advisor du DPM et ancien candidat du MMM aux élections générales de 2010 dans la circonscription n° 18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes). Vijay Makhan a récemment été décoré et recevra bientôt l'insigne de Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. La Senior Advisor du DPM Daniella Bastien a, elle aussi, quitté ses fonctions vendredi.

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La speaker et le vice-président de la République pas concernés

Shirin Aumeeruddy-Cziffra : «Je suis indépendante»

Sollicitée, la speaker de l'Assemblée nationale a déclaré : «Je n'ai pas le droit de commenter la politique. Je suis indépendante. J'ai été élue à l'unanimité et cela même par le leader de l'opposition. Et je n'ai accepté ce poste qu'à la condition que je serai indépendante. Je vous rappelle que ça fait 30 ans que je ne suis plus dans la politique active. Je rappelle aussi que selon le système westminsterien, il y a la séparation des pouvoirs. Je ne me mêle pas de l'exécutif. Mon rôle est de m'assurer que le Parlement fonctionne selon la Constitution et les Standing Orders.»

Robert Hungley n'est plus membre du parti mauve

Le vice-président de la République, qui avait rejoint les rangs du MMM en 1975, n'est plus membre du parti depuis novembre 2024. Cela,depuis l'annonce de sa prise de fonction officielle, le 7 décembre 2024. Il n'est donc pas impliqué, de près ou de loin, dans le fonctionnement du MMM, soutient-on au niveau de la présidence.