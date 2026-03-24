Ile Maurice: Des iPhone 17 Pro totalisant près de Rs 3 millions dérobés

Un important cas de vol a été signalé au magasin Apex situé à Bagatelle, où une quantité significative de téléphones portables de grande valeur a disparu. Les faits se sont produits le lundi 23 mars, aux alentours de 9 h 45.

Selon les informations recueillies, un employé du magasin Apex a été surpris en flagrant délit alors qu'il tentait de subtiliser trois smartphones de la marque iPhone 17 Pro à l'intérieur de la boutique. À la suite de cette découverte, un inventaire complet a été effectué dans le stock de l'entreprise, révélant la disparition de 37 appareils au total.

Le préjudice est estimé à environ Rs 2,96 millions. Aucun signe d'effraction n'a été relevé, ce qui laisse penser que le ou les auteurs avaient un accès direct aux lieux. Le commerce est par ailleurs équipé de caméras de surveillance, dont les enregistrements pourraient s'avérer déterminants dans l'enquête.

Le même jour, des éléments de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Eastern, agissant sur la base de renseignements précis et après un travail de terrain, ont procédé à l'arrestation de deux suspects dans la région de Vuillemin.

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Les deux individus ont été remis aux enquêteurs de la CID de Moka pour les besoins de l'enquête. A titre de de pièces à conviction, quatre iPhone 17 Pro récupérés. À l'issue de l'interrogatoire des deux individus interpellés, ils ont été placés en détention.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir les circonstances exactes de cette affaire.