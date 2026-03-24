Ile Maurice: Cyclisme - Week-end compliqué pour Kimberley Le Court-Pienaar

Week-end compliqué en Italie pour Kimberley Le Court-Pienaar. Victime d'une chute alors qu'elle figurait parmi les prétendantes sur Milan-Sanremo, samedi la Mauricienne a vu ses ambitions brutalement stoppées. Le lendemain, au Giro dell'Appennino Donne, elle a tenté de rebondir en se montrant active dans le final. La leader de AG Insurance-Soudal a démontré sa combativité mais n'a pu jouer la gagne mais elle en sort avec de riches enseignements à n'en pas douter.

Parmi les favorites du premier Monument de la saison, Milan-Sanremo, Kimberley Le Court-Pienaar a dû faire une croix sur ses ambitions de rééditer sa performance de l'an dernier sur Via Roma, où elle avait intégré le top cinq.

La multiple championne de Maurice figurait pourtant dans le groupe de tête au sommet de la Cipressa, l'avant-dernière difficulté du jour, lorsqu'elle a été victime d'une chute. En tentant d'éviter Katarzyna (Kasia) Niewiadoma, déjà à terre, Kimberley n'a rien pu faire pour éviter l'incident. La situation s'est rapidement aggravée, plusieurs concurrentes venant percuter le groupe dans ce virage sans visibilité, mettant un terme définitif à la course de la leader de l'AG Insurance-Soudal Team.

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«Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Kasia est tombée et mon premier réflexe a été de ne pas passer au-dessus de sa tête, puis de ne pas heurter la barrière. Ensuite, d'autres coureuses nous sont rentrées dedans, car c'était un virage aveugle. À ce moment-là, j'ai compris que ma course était terminée et ma première pensée a été de vérifier si elle allait bien. Heureusement, elle a réagi en touchant sa tête et j'espère qu'elle va bien», a confié notre compatriote.

Malgré la déception, la Mauricienne retenait aussi le positif. «Bien sûr, c'est frustrant, car je me sentais vraiment bien dans la Cipressa et l'équipe a fait un excellent travail pour me protéger toute la journée. J'étais prête pour le Poggio, en sachant que ce serait le moment décisif de la course. Mais c'est comme ça, il faut aller de l'avant et se concentrer sur la prochaine épreuve.»

Et cette prochaine échéance arrivait très vite pour Kimberley Le Court-Pienaar, au départ du Giro dell'Appennino Donne dès le lendemain. Sur cette classique italienne de 111 km entre Novi Ligure et Gênes, la Mauricienne a une nouvelle fois été présente dans les moments clés de la course. Après une première partie relativement calme, la sélection s'est opérée dans les ascensions du Passo dei Giovi puis du Livellato.

À l'approche du final, Kimberley Le Court-Pienaar figurait dans un groupe de poursuite particulièrement dangereux aux côtés de Niamh Fisher-Black et Viktória Chladoňová, tentant de revenir sur les échappées.

Devant, la victoire s'est jouée entre six coureuses issues de l'échappée décisive formée à 20 km de l'arrivée. Silvia Persico (UAE Team ADQ) s'est montrée la plus rapide devançant Lucinda Brand (Lidl-Trek) et Sarah Van Dam (Visma-Lease a Bike). Les trois coureures étant créditées d'un chrono de 2h44:06.

La prestation de Kimberley Le Court-Pienaar - 16e à 2:19 - reste néanmoins encourageante. Malgré la chute subie la veille, la Mauricienne a rapidement retrouvé de bonnes sensations.

Giro dell'Appennino Donne : Lucie Lagesse termine à la 94e place

Une autre Mauricienne était en lice au Giro dell'Appennino Donne dimanche. En effet, Lucie Lagesse a pris part à sa toute première course avec l'équipe du Centre mondial de Cyclisme (CMC). Et ce, après un camp d'entraînement intense d'une durée de trois semaines. A l'issue de cette grande première, Lucie Lagesse a pris la 94e place au sein d'un groupe terminant à 8 minutes et 18 secondes de Silvia Persico. Notre compatriote entre ainsi de plein pied dans le monde du cyclisme professionnel et gagnera en expérience au fil des courses auxquelles elle s'alignera.