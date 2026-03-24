Ile Maurice: Volley-Ball - Bien conclure la phase préliminaire

Le championnat de division 2A est des plus palpitants. En effet, l'on a droit à des matches disputés et à rebondissements à chaque journée. Aujourd'hui, se disputent les derniers matches comptant pour la phase préliminaire et les protagonistes veulent la conclure de la meilleure manière qui soit.

Le Club Sportif de Mahébourg, qui restait sur un succès convaincant face à Cité Richelieu Saint-Antoine, a chuté au tie-break la semaine dernière, devant l'Association sportive de Vacoas-Phoenix (ASVP). Les Sudistes ont mené deux fois en remportant le premier puis le troisième set mais se sont fait rattraper avant que les protégés de Vinesh Seeparsad ne fassent la différence lors du cinquième set (25-21, 15-25, 25-20, 19-25 et 15-17).

Cette joute a duré plus de deux heures, soit 121 minutes exactement. Aujourd'hui, les Mahé- bourgeois devront sortir le grand jeu pour venir à bout de Camp Ithier SC, solide leader de cette ligue. L'équipe de l'Est a engrangé un précieux succès face à Cité Richelieu Saint-Antoine, trois sets à un (25-23, 30-32, 25-17 et 25-20 en 108 minutes), la semaine dernière. Avec 14 points en poche, Camp Ithier reste bien placé pour demeurer sur son fauteuil.

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On s'attend à un duel disputé entre l'ASVP et Cité Richelieu ce soir. La première nommée voudra l'emporter pour s'assurer de conserver sa deuxième place au moins en attendant les play-offs.

L'Union de Curepipe 1979 VBC, qui a disposé facilement de l'Association sportive de Petite Julie, 25- 13, 25-15 et 25-20 en 52 minutes la semaine dernière, ne peut plus espérer disputer ces play-offs. Elle a déjà joué ses six rencontres de la phase préliminaire.

Le programme (Au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

Aujourd'hui

18h30 : CS Mahébourg vs Camp Ithier SC

18h30 : AS Vacoas-Phoenix vs Cité Richelieu Saint-Antoine

19h30 : AS Petite Julie vs Union sportive de La Flora