Ile Maurice: Sous assistance respiratoire après sept heures d'intervention au bloc

24 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Il fallu quasiment sept heures d'intervention chirurgicale pour le petit Ezekiel Aaron Cleo. Bonne nouvelle : l'opération qu'il a subie en Inde, hier, s'est bien déroulée.

Selon les informations communiquées par le Dr Naveen Chaudhri de l'équipe OMCA India, l'opération a été réalisée à l'hôpital Max à Saket, New Delhi, par le Dr Kulbhushan S. Dagar, spécialiste en chirurgie cardiaque pédiatrique. Ce dernier s'est dit satisfait du résultat, malgré la complexité de l'intervention.

L'opération était particulièrement délicate. Les médecins ont réussi à fermer les deux trous au niveau du coeur et à réparer en grande partie les fuites au niveau d'une valve. Actuellement, le bébé est sous assistance respiratoire. Ses signes vitaux sont stables, ce qui est encourageant.

Toutefois, les 24 à 48 heures qui s'ensuivent seront déterminantes. L'équipe médicale surveille de près son état afin de s'assurer qu'il récupère bien de la lourde chirurgie subie. La famille, quant à elle, traverse une période difficile et reste dans l'attente d'une évolution positive.

Un appel est lancé au public pour continuer à soutenir le petit Ezekiel à travers des pensées et des prières, afin qu'il puisse se rétablir rapidement.

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