Ile Maurice: Qui sont les membres présents et absents du MMM ?

Le Parlement a été marqué ce mardi 24 mars par une participation partielle des membres du Mouvement Militant Mauricien (MMM), après la démission de Paul Bérenger de son poste de Deputy Prime Minister et à la suite de plusieurs démissions en série survenues hier, lundi 23 mars. Plusieurs membres clés étaient absents, tandis que d'autres ont assisté aux travaux parlementaires.
Membres absents :
· Paul Bérenger
· Joanna Bérenger
· Chetan Baboolall
· Veda Baloomoody (absent du pays pour raisons médicales)
Membres présents :
- Reza Uteem
- Rajesh Bhagwan
- Ajay Gunness
- Arianne Navarre Marie
- Deven Nagalingum
- Aadil Ameer Meea
- Ram Etwareea
- Govinden Venkatasami
- Tony Apollon
- Ravin Jugurnauth
- Fawzi Allymun
- Jyoti Jeetun
- Karen Foo Kune-Bacha
- Ludovic Caserne
Cette séance reflète la situation actuelle au sein du MMM, secoué par plusieurs démissions récentes, et souligne l'impact de ces départs sur la présence et l'action du parti au Parlement.