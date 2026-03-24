Ile Maurice: Qui sont les membres présents et absents du MMM ?

24 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le Parlement a été marqué ce mardi 24 mars par une participation partielle des membres du Mouvement Militant Mauricien (MMM), après la démission de Paul Bérenger de son poste de Deputy Prime Minister et à la suite de plusieurs démissions en série survenues hier, lundi 23 mars. Plusieurs membres clés étaient absents, tandis que d'autres ont assisté aux travaux parlementaires.

Membres absents :

· Paul Bérenger

· Joanna Bérenger

· Chetan Baboolall

· Veda Baloomoody (absent du pays pour raisons médicales)

Membres présents :

  1. Reza Uteem
  2. Rajesh Bhagwan
  3. Ajay Gunness
  4. Arianne Navarre Marie
  5. Deven Nagalingum
  6. Aadil Ameer Meea
  7. Ram Etwareea
  8. Govinden Venkatasami
  9. Tony Apollon
  10. Ravin Jugurnauth
  11. Fawzi Allymun
  12. Jyoti Jeetun
  13. Karen Foo Kune-Bacha
  14. Ludovic Caserne

Cette séance reflète la situation actuelle au sein du MMM, secoué par plusieurs démissions récentes, et souligne l'impact de ces départs sur la présence et l'action du parti au Parlement.

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