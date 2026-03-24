Sénégal: La valorisation des pratiques alimentaires, un levier de souveraineté et de bien-être

Dakar — Le patrimoine alimentaire constitue "un vecteur dynamique de souveraineté et de bien-être" pour les communautés, a soutenu mardi à Dakar le conseiller technique du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Dr Falilou Ndiaye.

M. Ndiaye prenait part à une rencontre sur la sauvegarde et la valorisation des pratiques alimentaires traditionnelles au Sénégal à l'initiative du Bureau régional de UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest.

Elle se tient dans la continuité de l'inscription du plat national "Ceebu Jën" sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, en décembre 2021, une reconnaissance internationale du riche patrimoine culinaire sénégalais.

"Cet atelier compte explorer toute la richesse de notre patrimoine alimentaire", a déclaré Dr Ndiaye, lors de l'ouverture d'un atelier de renforcement de capacités sur le patrimoine culturel immatériel, avant de souligner le rôle des arts culinaires dans la consolidation des économies locales et la promotion des savoir-faire endogènes.

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Il a relevé que la valorisation des produits locaux peut "encourager de nouveaux modes de consommation" et "contribuer au développement des secteurs agricole, halieutique et horticole".

Evoquant les liens entre alimentation et santé, Dr Falilou Ndiaye a cité une maxime attribuée à Hippocrate selon laquelle, "l'alimentation peut constituer un facteur de bien-être", plaidant pour une "meilleure sauvegarde des pratiques culinaires traditionnelles".

Le conseiller technique a, en outre, indiqué que cette initiative s'inscrit dans les orientations de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui place la souveraineté au cœur des politiques publiques.

Dr Falilou Ndiaye a enfin réaffirmé la disponibilité du ministère à accompagner les initiatives de valorisation du patrimoine culturel immatériel.

Selon la note conceptuelle remise à la presse, cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs culturels, notamment les directeurs de centres culturels régionaux, les professionnels du patrimoine et les représentants des communautés, en matière de sauvegarde, de transmission et de valorisation du patrimoine culinaire.

Les travaux permettront également d'identifier les défis liés à la sauvegarde du "Ceebu Jën" et de d'identifier d'autres éléments du patrimoine alimentaire national.