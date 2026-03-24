Sénégal: Dakar et Ottawa veulent valoriser les opportunités de financement via la diaspora sénégalaise

Dakar — Le Sénégal, à travers le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a organisé mardi le premier forum Diaspora Impact, de concert avec l'ambassade du Canada au Sénégal, en vue de valoriser les opportunités d'expertise et de financement qu'offrent les Sénégalais établis à l'étranger.

Ce forum se veut une plateforme de concertation et de cocréation autour du rôle stratégique de la diaspora sénégalaise dans le développement économique du Sénégal, sur le thème "Propulser la croissance avec l'appui de la diaspora".

"La diaspora constitue aujourd'hui le levier sur lequel le gouvernement compte s'appuyer. Nous sommes en train de la formaliser, de valoriser cette richesse pour que la diaspora puisse contribuer pleinement au financement du développement, dans un contexte de difficulté sur le plan économique et budgétaire", a déclaré Momath Talla Ndao, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, chargé du Logement.

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Selon M. Ndao, représentant le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, la diaspora constitue une plateforme privilégiée pour pouvoir proposer des solutions, d'où selon lui l'importance de ce forum.

"Ce forum entend mettre en lumière le rôle déterminant de la diaspora sénégalaise dans le développement économique du pays à travers les dynamiques de co-investissement, de transfert de compétences et d'innovation sociale. Il se positionne dès lors comme un espace de dialogue, d'action et de co-construction", a souligné M. Ndao.

Il a indiqué que les transferts de fonds de la diaspora représentaient en 2024 au moins 10% du Produit intérieur brut (PIB), soit plus de 2 200 milliards de francs CFA, volume "largement" supérieur à l'aide publique au développement reçue la même année.

"Mais au-delà de ces flux financiers, la diaspora sénégalaise constitue un formidable vivier de compétences et d'expertises qui ne demandent qu'à servir son pays", a-t-il soutenu.

Momath Talla Ndao a indiqué que c'est l'un des objectifs de ce forum qui vise, par ailleurs, à "mobiliser" et "valoriser [cette ressource humaine] riche de sa diversité et de sa qualification".

Il a rappelé qu'avec la "Vision Sénégal 2050", la diaspora constitue un levier "extrêmement important" dans le cadre des financements alternatifs face aux déficits de financement au niveau international.

"En 2021, nous comptions 10 000 Sénégalais vivant au Canada, un chiffre qui a probablement doublé dans les 5 dernières années. La Banque mondiale estimait pour cette même année à environ 36 millions de dollars les envois de fonds sur le corridor Canada-Sénégal, un montant non négligeable et en croissance rapide", a révélé Marcel Lebleu, ambassadeur du Canada au Sénégal.

Il a renseigné que la diaspora constitue un pont naturel entre les deux économies et contribue, de cette manière, à favoriser les échanges, à stimuler l'innovation et à créer des opportunités d'investissement des deux côtés de l'Atlantique.

Il a assuré que le Canada est "fier" de contribuer à cette dynamique et demeure un partenaire "engagé", "fiable" et "tourné vers l'avenir", aux côtés du Sénégal.

"La diaspora, par sa double appartenance, constitue également un pont stratégique entre les économies canadiennes et sénégalaises. Elle facilite l'accès à de nouveaux réseaux, de nouveaux partenaires, de nouveaux marchés, tout en renforçant les liens économiques entre les deux pays", a déclaré Babacar Diop, président du Regroupement général des Sénégalais du Canada.

Selon lui, l'enjeu de cette question dépasse les transferts. Il s'agit, a-t-il affirmé, de transformer ces contributions en investissements "productifs", "durables" et "structurants".