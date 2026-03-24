Maroc: Vatican - Conférence à Rome sur les défis géopolitiques et le dialogue interreligieux

Une conférence sous le thème "Défis géopolitiques actuels et rôle du dialogue interreligieux: exemple des diplomaties marocaine et vaticane, interactions et perspectives" aura lieu ce mercredi à Rome, à l'initiative de l'ambassade du Maroc près le Saint-Siège et l'Ordre souverain militaire de Malte.

Organisée à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Saint-Siège, cette rencontre de haut niveau sera animée par d'éminentes personnalités marocaines et vaticanes de différents horizons notamment religieux, diplomatique et académique.

Les relations entre le Royaume et le Vatican sont ancrées dans un héritage historique et spirituel millénaire, transcendent le cadre étroit des intérêts politiques pour embrasser une vision du monde partagée, fondée sur la coexistence, la paix et la dignité humaine.

Les deux parties oeuvrent à promouvoir une spiritualité vivante et une coopération harmonieuse, faisant du dialogue interreligieux un moteur essentiel de la paix et de la stabilité internationales, indique-t-on auprès des organisateurs.

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Face aux défis géopolitiques contemporains, les deux partenaires travaillent de concert pour faire de cette alliance un acteur clé de la promotion de la paix et du développement.

Une coopération qui s'inscrit dans une diplomatie des valeurs, fondée sur le dialogue, la promotion des échanges et une pratique diplomatique attentive aux complexités du contexte international.