Maroc: Des personnalités maqdessies saluent le rôle de l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans le renforcement de la résilience des habitants de la Ville Sainte

Des personnalités maqdessies ont salué le rôle de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif ainsi que l'impact économique et humain de ses initiatives dans le renforcement de la résilience des habitants de la Ville Sainte.

L'Agence a publié lundi un briefing sur le bilan de sa campagne d'assistance sociale d'envergure, menée tout au long du mois sacré de Ramadan de cette année, mettant en relief sa présence sur le terrain, en tant que bras exécutif des décisions du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à travers une approche alliant aide directe et projets durables destinés à consolider la résilience des Maqdessis sur leur terre.

Dans ce cadre, plusieurs personnalités religieuses et nationales palestiniennes ont souligné l'importance du rôle de l'Agence dans le soutien apporté aux habitants d'Al-Qods et aux Palestiniens, notant que les initiatives menées durant le mois béni ont constitué un modèle concret de solidarité face aux défis croissants.

Elles ont également mis en avant l'impact de ces actions, qui dépasse le seul cadre humanitaire pour englober des dimensions économiques et morales, contribuant à dynamiser l'activité commerciale, à soutenir la stabilité sociale et à renforcer chez les habitants de la Ville Sainte le sentiment de soutien constant de leurs frères marocains.

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Dans ce sens, le Grand Mufti d'Al-Qods et des territoires palestiniens, Mohammad Hussein, s'est félicité des efforts consentis par l'Agence durant le mois sacré dans la Ville Sainte, affirmant que les initiatives engagées ont eu un impact tangible, en particulier pendant cette période marquée par les valeurs de solidarité et d'entraide.

Il a rappelé que les iftars et les aides humanitaires ayant ciblé les camps, les communautés vulnérables et les villages reculés ont contribué à renforcer la cohésion sociale et à alléger les souffrances des catégories les plus démunies.

Il n'a pas manqué de saluer l'appui apporté par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mettant en exergue le rôle de la direction de l'Agence et de ses équipes dans la mise en oeuvre de ces initiatives avec efficacité et continuité.

De son côté, le chef du département des affaires d'Al-Qods au sein de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Adnan Al-Husseini, a indiqué que les Palestiniens font face à des conditions exceptionnelles dans un contexte marqué par des restrictions et l'aggravation des défis économiques, mettant l'accent sur l'importance des initiatives humanitaires apportées par les frères arabes, avec à leur tête celles de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer l'appui au secteur de la santé, eu égard aux conditions de vie difficiles auxquelles la population est confrontée, notamment durant la période hivernale, relevant que la résilience palestinienne demeure tributaire d'un soutien concret de la part des frères arabes et musulmans.

Toutes les formes de soutien, même limitées, contribuent à maintenir les citoyens sur leur terre, à réduire les effets du déplacement forcé et à alléger les pressions quotidiennes imposées par l'occupation, a-t-il ajouté.

Abondant dans le même sens, le directeur général de la Chambre arabe de commerce et d'industrie d'Al-Qods, Loay Al Husseini, a relevé que la campagne ramadanesque menée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a eu un impact économique direct, en contribuant à dynamiser l'activité commerciale dans la Ville Sainte, malgré les difficultés économiques touchant plusieurs secteurs.

Et de préciser que plusieurs secteurs, en particulier le tourisme et les services y afférents, ont subi d'importantes pertes, tandis que d'autres, comme le commerce de détail, et les familles vulnérables ont bénéficié de ces initiatives, ce qui a eu des retombées positives sur leur activité économique.

Ces efforts ont contribué à soutenir la dynamique économique locale, à travers le renforcement de la consommation, l'appui aux commerçants et la préservation des emplois dans un contexte marqué par la rareté des ressources, a-t-il soutenu.

Selon les statistiques de l'Agence, le budget de la campagne de cette année a atteint environ un million de dollars, bénéficiant à plus de 5.000 familles maqdessies, dont 3.000 au sein de la Ville Sainte et 2.000 dans les villages et communautés bédouines.

L'aide a porté sur la distribution de paniers alimentaires contenant 22 produits de base, ainsi que 5.112 bons d'achat d'une valeur de 350 shekels chacun (environ 140 dollars), au profit de milliers de familles à Al-Qods et ses environs.

Il a été aussi procédé à la distribution de 20 tonnes de denrées alimentaires destinées notamment aux centres sociaux et hôpitaux, notamment l'hôpital de l'Association islamique caritative "Al Makassed", pour la préparation de 20.000 repas d'iftar et de shour, durant le mois béni, à raison de 700 repas par jour.

La campagne s'est achevée par la distribution de vêtements de l'Aïd à 500 orphelins pris en charge par l'Agence, ainsi qu'à 100 enfants supplémentaires issus des villages et des communautés bédouines relevant du gouvernorat d'Al-Qods.

Sur le plan sanitaire, six campagnes médicales mobiles ont été organisées dans des villages et zones reculés, au profit d'environ 600 personnes ayant bénéficié de prestations en médecine interne, ophtalmologie et gynécologie-obstétrique, ainsi que des analyses médicales sur place.

L'Agence a étendu son action aux programmes d'autonomisation économique, à travers des sessions de formation destinées aux commerçants dans les domaines du marketing électronique et des procédures juridiques liées à l'exportation, en partenariat avec la Chambre de commerce locale.

Elle a, en outre, organisé une semaine de formation aux métiers de l'artisanat marocain à Beit Hanina, encadrée par une élite d'artisans marocains spécialisés dans le tissage, la sculpture sur bois et l'orfèvrerie, au profit de près de 400 stagiaires, dont 36 ont été retenus pour la phase finale.