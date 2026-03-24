Sénégal: Ligue 2 - Diambars en danger à Bambey

Dakar — Le leader de la Ligue 2, Diambars, effectue un déplacement dans le Baol qui devrait lui permettre de conforter sa place en cas de victoire contre l'AS Bambey, mercredi, dans le cadre de la 20e journée du championnat.

Diambars FC compte 31 points au compteur, contre 27 pour son adversaire, qui occupe la cinquième place du classement.

Les académiciens de Diambars, talonnés par l'AS Douanes qu'ils ne devancent qu'au goal-average, ont besoin d'un bon résultat pour garder le fauteuil.

Comme Diambars, l'AS Douanes se déplace à Thiès pour rencontrer la lanterne rouge, Amitié FC.

Voici le programme de la 20e journée :

Mercredi :

DUC-Guélewaars

Thiès FC-Niary Tally

AS Saloum-Ndiambour

AS Kaffrine-Jamono

AS Bambey-Diambars

Amitié FC-AS Douanes

Teranga SC-Oslo FC