Maroc: Neuf productions concourent au Festival international du film de Cap Spartel

La 12ème édition du Festival international du film de Cap Spartel se tiendra, du 22 au 25 avril à Tanger, sous le thème "Cinéma, diversité culturelle et dialogue".

Organisée à l'initiative de l'Observatoire marocain de l'image et des médias, avec l'Espagne comme pays invité d'honneur, cette édition propose une programmation riche et variée comprenant des projections cinématographiques, des rencontres, des ateliers de formation professionnelle avec des partenariats suisse et espagnol, ainsi que des visites aux principaux centres culturels de Tanger.

Selon un communiqué de l'Observatoire, cette édition connaîtra une compétition entre neuf films, ainsi que six autres présentés en panorama, aussi bien de fiction que documentaires, représentant plusieurs pays, dont le Maroc, l'Espagne, la France, l'Iran, l'Azerbaïdjan, l'Italie, la Suisse, l'Inde, la Syrie et la Tunisie.

En plus des projections hors compétition, les films en lice concourront pour les prix du festival, qui seront décernés par un jury international composé du producteur et réalisateur espagnol Jordi Esteva, du critique et journaliste iranien Parviz Jahed, du réalisateur maroco -français Hassan Legzouli, de Sylvie Morata vice-présidente de la FCAFF, de l'actrice espagnole Barbara Shunyi et du cinéaste portugais Manuel Batista, directeur de Loulé film institut.

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Le festival sera par ailleurs marqué par un hommage rendu à la réalisatrice marocaine Layla Triqui, en raison du lien étroit entre son cinéma et le thème du festival, ainsi qu'à d'autres figures des médias régionaux, comme la comédienne tangéroise Nadia El Alami.

Le festival ambitionne de promouvoir les valeurs de beauté et de compréhension mutuelle à travers diverses formes d'expression artistique, telles que l'expression plastique, l'écriture de scénarios, ainsi que la cuisine et l'art de la mosaïque, destinées aux élèves des établissements scolaires.