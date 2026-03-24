Maroc: Casablanca dévoile ses «Ombres et éclats»

Jusqu'au 29 mars 2026, Casablanca accueille un événement artistique haut en couleur: «Ombres et éclats: Mixité des couleurs de Casablanca». Il s'agit d'un workshop international qui réunit, le temps d'une manifestation de grande envergure, étudiants, designers et professionnels autour d'une réflexion contemporaine sur l'utilisation de la lumière en architecture.

Organisé par l'Ecole supérieure de design et des arts Visuels (ESDAV), en partenariat avec le groupe de conception lumière IKOMĒ et l'Ecole de design Nantes Atlantique, ce projet s'intègre dans une dynamique pédagogique et culturelle franco-marocaine dans le but de favoriser les échanges entre enseignement, création et recherche.

Durant cette semaine d'immersion, les étudiants du Master Design de l'ESDAV investiront l'immeuble Assayag, érigé en 1930 par l'architecte Marius Boyer, un édifice emblématique du patrimoine architectural de Casablanca. Avec le soutien de leurs professeurs et de concepteurs lumière renommés, ils concevront des installations lumineuses directement au sein du bâtiment. Ce travail explorera la lumière comme une matière vivante, un outil narratif ainsi qu'un levier de transformation spatiale. Ce projet créatif réinterprètera ce symbole historique à travers des approches mêlant expérimentation et interdisciplinarité.

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Le sommet de cette expérience se traduira par une exposition ouverte au public les 28 et 29 mars 2026, permettant aux visiteurs de découvrir les oeuvres créées et de redécouvrir l'immeuble sous un éclairage inédit. Un vernissage exclusif se tiendra le vendredi 27 mars à 18h, avec la participation des partenaires, professionnels et invités. Ce moment fort intégrera une présentation du projet, des interventions de partenaires, un hommage à Abderrahim Jabrani, ainsi qu'un échange sur les enjeux actuels de la lumière dans l'architecture.

A travers cette initiative, les organisateurs visent plusieurs objectifs: sensibiliser les jeunes designers aux problématiques liées à la lumière, mettre en valeur le patrimoine architectural casablancais, créer une synergie entre création contemporaine et mémoire des lieux, et renforcer les collaborations internationales entre écoles et professionnels du secteur.

L'événement bénéficie du soutien de l'ESDAV, IKOMĒ conception lumière, l'Ecole de design Nantes Atlantique et du Syndicat national des architectes privés (SNAP).

Lieu: Immeuble Assayag - Casablanca

Workshop: du 22 au 27 mars 2026

Vernissage (sur invitation): vendredi 27 mars 2026 à 18h

Exposition ouverte au public : 28 et 29 mars 2026