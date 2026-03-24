Maroc: Une édition marquée par une forte affluence et une programmation artistique riche

Tout au long du mois de Ramadan, la ville de Casablanca a accueilli l'édition 2026 de "Ramadaniat WeCasablanca - Ramadan à l'esprit bidaoui", une programmation culturelle et artistique dédiée aux nuits du mois sacré. Concerts de musique spirituelle et ateliers artistiques ont rythmé cette édition, qui a réuni plusieurs centaines de visiteurs dans différents espaces culturels de la ville.

Organisée par la Société de développement local Casablanca Events & Animation, en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca, la Direction régionale de la culture de la région de Casablanca-Settat et le Conseil local des oulémas de la préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa, cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à accompagner l'animation culturelle de la métropole durant le mois de Ramadan et à valoriser le patrimoine artistique et spirituel marocain, indique un communiqué des organisateurs.

L'espace culturel Sacré-Coeur a accueilli, chaque soir à partir de 21h30, une série de concerts consacrés aux arts du samaâ, du madih, de l'inchad et du tarab. Ces soirées ont rassemblé près de 9000 spectateurs, venus assister aux prestations d'artistes et de mounchidines marocains parmi lesquels Haj Saïd Berrada, Dalal El Barnoussi, El Houssine Taous, le groupe Zaouia Cherkaouia, Othmane Benmoumen, Salma Chenouani, Yassine Lachhab, Saad El Kouhen et Mohamed El Mehdi Dahdouh.

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En parallèle, l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca a proposé, les week-ends à partir de 11h00, une série d'ateliers dédiés à la calligraphie arabe, à la poterie et au dessin. Ces ateliers ont rassemblé plus de 1200 participants, offrant des espaces d'apprentissage et de pratique artistique ouverts à différents publics.

Dans le prolongement de cette programmation, des concours ont également été organisés tout au long du mois de Ramadan en partenariat avec le Conseil local des oulémas, autour de douze catégories liées notamment au Saint Coran, au hadith, au fiqh ou encore au madih et samaâ. Ces initiatives ont suscité une forte mobilisation, rassemblant près de 800 participants. Les cérémonies de remise des prix se sont tenues le 05 et le 11 mars, la première au siège du Conseil local des oulémas et la deuxième à l'espace Sacré-Coeur, consacrant les lauréats des différentes catégories.

Au fil de ses différentes activités, Ramadaniat WeCasablanca 2026 a rassemblé un public nombreux, confirmant l'intérêt des Casablancais et des visiteurs pour des rendez-vous culturels qui accompagnent les soirées du mois de Ramadan.

A travers cette programmation, l'initiative poursuit son ambition de faire de la culture et des arts un vecteur de rencontre et de partage durant le mois sacré, pour contribuer à l'animation de la ville et à la valorisation de son patrimoine artistique et spirituel.