Sénégal: Parc Niokolo/Koba - Abdourahmane Diouf réaffirme l'engagement de l'Etat à poursuivre ses efforts de préservation

Tambacounda — Le ministre de l'Environnement et Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a salué les progrès réalisés dans la gestion du Parc du Niokolo-Koba, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à poursuivre les efforts de préservation et de valorisation durable de ce patrimoine situé à cheval entre les régions de Tambacounda et Kédougou.

Il a visité lundi le Parc national du Niokolo-Koba, plus vaste aire protégée du Sénégal, dans le cadre du suivi des actions de préservation de l'environnement et de restauration des écosystèmes naturels.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par le retrait du parc de la liste du patrimoine mondial en péril en 2024, à l'issue de la 46e session du Comité du patrimoine mondial tenue à New Delhi, en Inde.

Cette avancée majeure reflète les efforts soutenus de l'État du Sénégal et de ses partenaires en matière de lutte contre le braconnage, de restauration des habitats et de renforcement de la gouvernance environnementale.

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Le Parc national du Niokolo-Koba, considéré comme un véritable réservoir de biodiversité, joue un rôle crucial sur les plans environnemental et climatique.

Il abrite plus de 70 espèces de mammifères et 329 espèces d'oiseaux, sans compter qu'il contribue à la régulation climatique, à la séquestration du carbone et à la protection des ressources en eau, notamment grâce au fleuve Gambie, selon un communiqué portant sur la visite du ministre de l'Environnement.

Au cours de son déplacement, Abdourahmane Diouf s'est rendu notamment à Dar Salam, point d'entrée stratégique du parc, avant de visiter des initiatives communautaires conduites notamment par le GIE Fannabara, illustrant l'engagement de l'État en faveur du développement local et de l'autonomisation des populations riveraines.

La visite d'Abdourahmane Diouf s'est poursuivie à Simenti, avec un focus sur les infrastructures de gestion et le Centre de recherche sur les primates.

Il a salué, à cette occasion, le rôle du parc comme levier de développement économique à travers l'écotourisme et les activités génératrices de revenus telles que l'apiculture, le maraîchage et l'artisanat, soulignant que le parc s'inscrit ainsi dans une approche intégrée conciliant conservation, développement local et amélioration des conditions de vie des communautés.

Il a insisté sur la nécessité de consolider les acquis à travers une gestion inclusive, impliquant pleinement les populations locales.

"La préservation du Parc national du Niokolo-Koba demeure un impératif stratégique pour le Sénégal. Elle participe à la protection d'espèces emblématiques, au maintien des équilibres écologiques régionaux et au respect des engagements internationaux du pays en matière d'environnement", selon le communiqué déjà cité.

Créé en 1954 et couvrant près de 913 000 hectares, le Parc national Niokolo-Koba constitue un patrimoine naturel d'exception, reconnu au niveau international.

Il est inscrit depuis 1981 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et classé Réserve de biosphère dans le cadre du programme Man and Biosphere (MAB), témoignant de son importance pour la conservation de la biodiversité et le développement durable.