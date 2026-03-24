Sénégal: Sa Thiès - 'Je veux devenir roi des arènes et je vais atteindre cet objectif'

Dakar — Le lutteur Salif Sakho dit "Sa Thiès" a déclaré son ambition de devenir "roi des arènes" à l'issue de son combat contre Modou Lo, actuel détenteur de la couronne, le dimanche 5 avril.

"Après 17 ans de carrière, c'est maintenant que Dieu a décidé que je vais livrer un combat royal. C'est un objectif personnel. Je savais que j'allais disputer un combat royal et devenir roi des arènes. Je veux devenir roi des arènes. Et je vais atteindre cet objectif", a-t-il dit dans un entretien paru dans l'édition de mardi du quotidien L'Observateur.

Fils de l'ancien champion de lutte des années 1970 Mamadou Sakho dit "Double Less" et frère du lutteur Omar Sakho dit Balla Gaye 2, Sa Thiès va défier l'actuel roi des arènes Modou Lo, le 5 avril prochain.

Le lutteur de Guédiawaye a déclaré que son "rêve, c'est de devenir roi des arènes" à l'issue de ce combat contre Modou Lo, prévu à l'Arène nationale, se disant "persuadé" de rentrer avec la couronne de "roi des arènes" au soir du 5 avril.

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"Je me suis bien préparé pour le faire, j'ai fait le travail nécessaire. Depuis l'officialisation de ce combat, je n'ai jamais baissé les bras car je veux atteindre mon objectif. Et je crois fermement que Dieu me donnera la victoire", a indiqué "Sa Thiès".

Il se dit différent des jeunes espoirs (Ama Baldé, Siteu, Boy Niang) battus par son adversaire, chef de file de l'écurie Rock Energy, affirmant avoir mis en place "une stratégie claire" pour remporter ce combat contre Modou Lo.

"Je ne vais pas négocier avec lui et je ne pardonnerai aucune erreur. Dans ma tête, je pense qu'après le coup de sifflet de l'arbitre, je vais le battre et prendre la couronne. Car c'est moi qui vais diriger le combat de bout en bout", a promis le frère de Balla Gaye 2.

Il assure être prêt pour un combat de 5 ou 10 minutes, se présentant comme plus jeune que son adversaire donc en mesure d'abréger le combat.

"Si Modou Lo ne recule pas, ce combat sera plus rapide que celui contre Balla Gaye 2 (qui a duré 21 secondes). Je vais marcher sur lui et le terrasser", a-t-il dit.

"Le combat sera terminé dès notre premier accrochage. S'il ne recule pas, ce sera facile pour moi. Je vais le terrasser, prendre la couronne et rentrer à Guédiawaye. J'y crois fermement, je ne suis pas là pour badiner. Je peux le battre", a-t-il insisté.

"Sa Thiès" a jusque-là disputé au total 19 combats au cours de sa carrière, pour 16 victoires contre trois défaites.