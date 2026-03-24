Sénégal: Ligue 1 - GF/Gorée et Pikine/TFC, attractions de la 20e journée

Dakar — Le déplacement de l'Union sportive de Gorée à Déni Biram Ndao pour jouer Génération Foot sur ses terres est l'un des chocs de la 20e journée de la Ligue 1 de football, avec la rencontre devant opposer l'AS Pikine à Teungueth FC.

A sept points du leader AJEL, leader du championnat, l'US Gorée (32 points) se rend chez le septième, Génération Foot ( 25 points), avec l'ambition de renouer avec la victoire.

Tenus en échec lors de la 19ème journée, les insulaires ont besoin d'une victoire pour ne pas se faire distancier. L'US Gorée devra toutefois beaucoup s'employer pour venir à bout des académiciens de Déni Biram Ndao qui n'ont pas encore concédé de défaite depuis leur retour au stade Djiby Diagne.

Battue lors de la journée précédente et éliminée en Coupe du Sénégal, GF a l'opportunité de rebondir face aux insulaires pour se rapprocher du haut du classement.

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Comme l'US Gorée, Teungueth FC, troisième au classement, voudra retrouver le goût de la victoire en se déplaçant au stade Alassane Djigo. TFC se trouve dans l'obligation de signer un résultat positif pour ne pas s'éloigner du haut du tableau.

De son côté, l'AS Pikine, restée sans la moindre victoire depuis quatre journées, compte sur cette rencontre à domicile pour sortir la tête de l'eau.

Pendant ce temps, le leader de la Ligue 1, AJEL, reçoit la lanterne rouge, Cambérène, pour poursuivre sa dynamique victorieuse et creuser l'écart avec ses poursuivants.

Les Rufisquois vont essayer sont à la quête d'une sixième victoire d'affilée face à l'équipe de Cambérène.

Voici le programme de la 20ème journée :

Mercredi :

Génération Foot-US Gorée

AS Pikine-Teungueth FC

AJEL-ASC Cambérène

Linguère -Dakar Sacré-Coeur

US Ouakam-ASC HLM

SONACOS-Guédiawaye FC

Stade Mbour-Jaraaf

Wallydaan- Casa Sports