Maroc: Groupe Al Omrane - Hausse du résultat net de 3% en 2025

Le résultat net du Groupe Al Omrane s'élève à 314 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exercice de l'année 2025, en hausse de 3% par rapport à 2024, traduisant une progression maîtrisée de la performance du Groupe.

Concernant le chiffre d'affaires consolidé du Groupe, il a atteint 5,87 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 9% par rapport à 2024, indique le Groupe dans un communiqué financier.

Ce niveau constitue un record historique pour le Groupe, s'inscrivant toutefois dans une trajectoire de croissance désormais confirmée sur les deux dernières années, avec une moyenne portée de 4,08 MMDH sur la période 2019-2022 à 5,637 MMDH récemment soit +44%, fait savoir la même source.

Le volume d'investissement réalisé en 2025 s'élève à 7,69 MMDH, en hausse de 42% par rapport à 2024. Cette hausse reflète l'accélération des projets et le renforcement des capacités du Groupe, en soutien à sa dynamique de croissance.

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Par ailleurs, les recettes ont atteint 7,02 MMDH, soit une progression de 8% par rapport à l'exercice 2024, confirmant la dynamique commerciale du Groupe.

À cet égard, la moyenne des recettes a connu une nette amélioration, passant de 3,86 MMDH sur la période 2019-2022 à 6,77 MMDH sur les deux derniers exercices (+82%), traduisant un changement structurel du niveau d'activité.