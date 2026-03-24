Tunisie: Chute du prix de l'or - Ruée vers les bijouteries dans plusieurs villes

Le marché de l'or connaît un brusque retournement de tendance. Après avoir atteint des sommets historiques ces derniers mois, le métal précieux enregistre une baisse significative, provoquant un afflux massif de clients devant les bijouteries et les comptoirs spécialisés.

Une correction brutale après des records historiques

Ces dernières semaines, le cours de l'or a fortement reculé après avoir culminé à des niveaux exceptionnels. Début 2026, l'once avait dépassé les 5 500 dollars avant de retomber autour de 4 600 dollars, sous l'effet de prises de bénéfices et d'un rééquilibrage des marchés.

Cette correction intervient après deux années de hausse spectaculaire, durant lesquelles le métal jaune s'est imposé comme une valeur refuge face aux incertitudes économiques et géopolitiques . En 2025, l'or avait même enregistré une progression record, renforçant l'intérêt des investisseurs et du grand public .

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Conséquence directe de cette baisse : les consommateurs se précipitent pour profiter de prix jugés plus accessibles. Dans plusieurs villes, de longues files d'attente ont été observées devant les bijouteries, où clients et investisseurs cherchent à acheter bijoux, pièces ou lingots à moindre coût.

Ce phénomène s'explique par un réflexe classique des marchés : lorsque les prix baissent après une forte hausse, de nombreux particuliers y voient une opportunité d'achat stratégique. L'or, facilement liquide et perçu comme une réserve de valeur, attire ainsi une clientèle variée, allant des ménages aux investisseurs avertis .

Les bijoutiers entre opportunité et pression

Pour les professionnels du secteur, cette situation est ambivalente. Si la baisse des prix stimule la demande à court terme, elle intervient après une période où les tarifs élevés avaient fortement freiné les ventes de bijoux. À l'échelle mondiale, la demande en joaillerie avait déjà reculé d'environ 18 % en 2025 en raison de la flambée des prix .

Aujourd'hui, certains bijoutiers voient dans cette correction une bouffée d'oxygène, permettant de relancer les ventes, notamment à l'approche de périodes festives ou de mariages. D'autres restent prudents face à la volatilité du marché.