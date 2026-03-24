Tunisie: Circulation routière - L'ONSR appelle à la vigilance face à la pluie et à la neige

L'ONSR a appelé, mardi, les usagers de la route à redoubler de prudence, en particulier dans les zones concernées par de fortes pluies et des chutes de neige, en raison des conditions météorologiques instables que connaît actuellement le pays.

Dans un communiqué, l'Observatoire recommande aux automobilistes de réduire leur vitesse, car la pluie et la neige diminuent l'adhérence des véhicules sur la chaussée. Il conseille également de doubler la distance de sécurité et d'éviter les freinages brusques pour prévenir les risques d'aquaplaning.

L'Observatoire met en garde contre les oueds et zones basses, invitant à ne pas tenter de les traverser si le niveau de l'eau est élevé.

Il recommande aussi de vérifier les essuie-glaces et l'éclairage, de s'arrêter dans un lieu sûr en cas de visibilité réduite et d'activer les feux de croisement ou feux de brouillard si nécessaire.

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Par ailleurs, il alerte sur les rafales de vent pouvant atteindre 60 km/h, soulignant l'importance de tenir le volant à deux mains, notamment lors du passage sur des ponts ou dans des zones ouvertes.

Enfin, l'Observatoire rappelle de s'assurer que le téléphone est chargé, de planifier ses déplacements et de reporter les trajets non essentiels, surtout vers les régions du grand Nord.