Ile Maurice: Un septuagénaire et sa famille agressés

Une violente agression s'est produite à Mont-Roches dans la soirée du dimanche 22 mars, plongeant une famille dans la peur et faisant plusieurs blessés. Un groupe d'individus s'est présenté devant le domicile d'un septuagénaire aux alentours de 22 h. Se faisant passer pour des policiers, ils auraient sommé l'occupant d'ouvrir la porte. Peu après, la porte d'entrée aurait été forcée à coups de pied, permettant aux assaillants de pénétrer à l'intérieur de la maison.

Une fois sur place, la situation a rapidement dégénéré. L'épouse du propriétaire a été saisie par deux individus et traînée jusqu'à la terrasse. Le septuagénaire, quant à lui, aurait été agressé avec un sabre. En tentant d'esquiver le coup, il a été blessé au coude droit. Ils ont également été giflés à plusieurs reprises, lui, son épouse et leur fille âgée de 19 ans.

Les agresseurs ont également causé d'importants dégâts matériels à l'intérieur de la maison, s'en prenant notamment à un téléviseur, un ventilateur, une console de jeux ainsi qu'à un support de vaisselle. Le préjudice est estimé à environ Rs 66 700.

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Blessé, le septuagénaire a reçu des soins à l'hôpital, tout comme sa fille. L'épouse, bien que touchée au bras et à la tête, n'a pas consulté de médecin.