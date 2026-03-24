Ile Maurice: Un jeune attaqué au sabre et au couteau

Une violente agression à l'arme blanche a eu lieu à Roche-Bois dans la matinée du dimanche 22 mars, impliquant un jeune homme de 22 ans, qui est actuellement hospitalisé.

Le cas a été rapporté au poste de police d'Abercrombie. La victime s'était rendue aux alentours de 8h, dans une boutique située à proximité du cimetière de Roche-Bois, avant de se diriger vers Batterie-Cassée, à moto, en compagnie d'un proche.

Arrivés près d'un restaurant de la localité, ils auraient été soudainement approchés par un groupe d'individus armés de sabres. Sans aucune explication, ces derniers les auraient agressés. L'ami de la victime a réussi à prendre la fuite, tandis que le jeune homme est resté coincé sur place.

Toujours selon la déposition, la victime affirme avoir reconnu parmi ses agresseurs deux membres de sa famille. L'un d'eux l'aurait attaqué avec un sabre, tandis que l'autre lui aurait infligé plusieurs coups de couteau, notamment à l'abdomen ainsi que sur différentes parties du corps.

Grièvement blessé, le jeune homme a été admis à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, où il a reçu des soins. Une enquête a été initiée afin de faire toute la lumière sur cette affaire.