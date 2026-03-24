Ethiopie: Entretien entre le ministre des Mines et l'ambassadeur des États-Unis autour d'investissement dans le secteur minier

24 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Habtamu Tegegne, ministre des Mines de Éthiopie, s'est entretenu avec Ervin Masinga pour aborder les possibilités d'investissement et les axes de collaboration dans le secteur minier.

Habtamu Tegegne, ministre des Mines de Éthiopie, a rencontré Ervin Masinga afin de discuter des opportunités d'investissement et des pistes de coopération dans le secteur minier. D'après un communiqué publié sur les réseaux sociaux du Ministère des Mines d'Éthiopie, cette rencontre a pour objectif de jeter les bases d'une exploitation accrue des nouvelles perspectives minières et de favoriser une collaboration productive entre les deux pays.

Les deux responsables ont insisté sur le renforcement des relations bilatérales et sur l'expansion des investissements en Éthiopie. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie continue de l'Éthiopie visant à attirer des capitaux étrangers pour développer ses ressources minières, encore largement sous-exploitées mais très prometteuses.

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