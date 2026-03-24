Ethiopie: La 10e édition du salon Hortiflora a débuté à Addis-Abeba, mettant en avant le potentiel d'exportation en pleine expansion du pays

Addis-Abeba — L'Association éthiopienne des producteurs et exportateurs horticoles a inauguré la 10e édition de l'Hortiflora Expo à Addis-Abeba, rassemblant les principaux acteurs de l'industrie horticole internationale.

Cette exposition internationale de trois jours, organisée au Centre international de conventions d'Addis-Abeba, a réuni un large éventail de participants : producteurs et exportateurs, fournisseurs de semences, acheteurs internationaux, institutions financières, prestataires technologiques, entreprises de logistique, décideurs politiques, chercheurs et universitaires venus de plus de 50 pays. L'événement illustre la montée en puissance de Éthiopie sur la scène horticole mondiale.

Le pays figure aujourd'hui parmi les principaux producteurs mondiaux de fleurs coupées, générant chaque année entre 500 et 600 millions de dollars américains et se classant au deuxième rang des exportateurs africains dans ce secteur.

L'horticulture est devenue un pilier de l'économie éthiopienne, se plaçant au deuxième rang des sources de devises étrangères après le café. Lors du dernier exercice fiscal, ce sous-secteur a rapporté 564,89 millions de dollars d'exportations, les fleurs représentant environ 80 % de ces recettes. Les responsables du secteur soulignent que les réformes politiques et réglementaires en cours sont des leviers essentiels pour soutenir la croissance future.

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Ils devraient permettre d'élargir considérablement les exportations de fruits, légumes, herbes aromatiques et semences hybrides, diversifiant ainsi davantage la base d'exportation du pays. L'édition de cette année a rassemblé plus de 150 exposants locaux et internationaux, offrant une plateforme clé pour les affaires et les investissements. Elle favorise les échanges B2B, B2C et B2G, créant des opportunités importantes pour la conclusion d'accords et le développement de partenariats.

En parallèle de l'exposition, des forums de haut niveau ont abordé des enjeux majeurs pour l'avenir de l'horticulture, tels que les tendances mondiales, l'innovation technologique, la logistique, le financement durable et la résilience des chaînes d'approvisionnement.

Des sessions spécialisées ont également traité des priorités émergentes : comportement des consommateurs, sécurité alimentaire, défis du transport maritime, intelligence artificielle appliquée à l'agriculture, solutions d'économie circulaire et liens entre genre et développement durable.

Les organisateurs présentent cette 10e édition comme un rassemblement historique de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur horticole, reflétant à la fois le succès actuel de Éthiopie et son ambition de devenir une plaque tournante mondiale pour les exportations agricoles à forte valeur ajoutée. L'exposition se veut ainsi à la fois une célébration des progrès accomplis et une plateforme stratégique pour stimuler la prochaine phase de croissance de l'un des secteurs les plus dynamiques du pays.