Addis-Abeba — Le Ministère de l'Agriculture d'Éthiopie a annoncé que Éthiopie a lancé une initiative nationale d'envergure destinée à accroître la production de sorgho, afin de renforcer l'autosuffisance alimentaire, de limiter les importations et de stimuler le développement de l'agro-industrie.

Un atelier consacré à la validation du programme national phare dédié au sorgho s'est tenu à Addis-Abeba, réunissant agriculteurs, chercheurs et partenaires du développement afin d'affiner une stratégie visant à mieux exploiter les terres disponibles, les ressources hydriques et la diversité des variétés de sorgho du pays.

À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Agriculture Addisu Arega a souligné que cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large visant à faire face à la hausse des prix alimentaires à l'échelle mondiale ainsi qu'à l'augmentation de la demande intérieure liée à la croissance démographique.

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Il a indiqué que le gouvernement mise fortement sur le renforcement de la production agricole nationale pour répondre à ces besoins, insistant sur l'importance de produire localement afin de réduire les importations coûteuses de céréales. Le programme met notamment l'accent sur le développement de la chaîne de valeur du sorgho, à travers l'introduction de semences améliorées et l'adoption de technologies modernes.

Selon le ministre, cette approche permettra non seulement de renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi de stimuler la croissance économique, notamment grâce à la substitution des importations et au développement d'industries comme les boissons et l'aviculture.

Il a également souligné que ces efforts contribueront à améliorer les capacités de production locale tout en favorisant une croissance durable bénéfique aux agriculteurs et aux communautés. Il a décrit cette initiative comme une étape clé vers une meilleure intégration entre production agricole et développement industriel, positionnant le sorgho comme un levier stratégique de transformation économique.

De son côté, le secrétaire d'État à l'Agriculture Meles Mekonen a rappelé que le sorgho demeure une culture essentielle dans le système alimentaire de Éthiopie, malgré l'attention croissante portée à d'autres cultures. Il a souligné qu'il s'agit de la quatrième céréale la plus consommée dans le pays et qu'elle joue un rôle crucial dans la sécurité et la souveraineté alimentaires.