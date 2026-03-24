Addis-Abeba — Le vice-premier ministre, Temesgen Tiruneh, a salué les changements en cours au sein du Bureau régional de la santé d'Amhara, soulignant qu'il s'agit d'une réforme portée non seulement par des systèmes efficaces, mais aussi par une vision claire et un sentiment d'urgence.

À la suite d'une visite au Bureau, le Temesgen Tiruneh a mis en avant l'orientation des réformes du système de santé en Éthiopie, désormais centrées sur une priorité nationale majeure : éliminer les décès évitables chez les mères et les enfants. Il s'est dit encouragé par les avancées observées, soulignant que le Bureau s'aligne sur la vision nationale de services de santé modernes et intelligents, tout en maintenant un accent fort sur la santé maternelle et infantile dans la région Amhara.

Selon lui, des progrès concrets sont réalisés grâce au développement d'infrastructures modernes et à l'amélioration des conditions de travail. Toutefois, il a insisté sur le fait que les avancées les plus importantes résident dans le renforcement des systèmes garantissant des soins de qualité, accessibles au moment opportun, notamment lors des situations critiques.

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La transformation en cours se distingue également par une digitalisation accélérée. La mise en place d'un système sans papier, basé sur les données, devrait permettre un meilleur suivi des grossesses, des accouchements plus sûrs, une coordination renforcée des soins et une prise en charge plus rapide des complications. Comme il l'a affirmé, cette approche vise à faire en sorte qu'aucune mère ne soit ignorée et qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte.

Il a aussi relevé que cette évolution reflète une attention accrue portée à la dignité des patients, à l'efficacité et à une organisation réfléchie des services, des éléments essentiels pour garantir des soins de qualité. Malgré ces avancées, il a rappelé que des résultats durables nécessitent un engagement continu et une responsabilisation à tous les niveaux.

Il a appelé à assurer la présence de personnel qualifié lors de chaque accouchement, à renforcer les soins de santé primaires, à exploiter pleinement les données pour orienter les décisions et à élargir l'accès aux services pour les populations les plus vulnérables.

En conclusion, il a estimé que le Bureau régional de la santé d'Amhara progresse dans la bonne direction, combinant vision stratégique et mise en œuvre concrète. Il a réaffirmé que la santé constitue une richesse fondamentale, soulignant que la survie des mères à l'accouchement et le développement des enfants restent les indicateurs les plus révélateurs de la performance d'un système de santé. Enfin, il a assuré que le gouvernement demeure résolu à intensifier ces efforts, rappelant que sauver des vies relève d'une responsabilité nationale et non d'un simple objectif.