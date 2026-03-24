Ile Maurice: La SEF dénonce retards de paiement et dysfonctionnements persistants

Le lundi 23 mars 2026, la State and Other Employees Federation (SEF) a tenu une conférence de presse à l'Université de Maurice afin de dénoncer les dysfonctionnements persistants dans la fonction publique, les retards de paiement dans le secteur de la santé ainsi que la mauvaise gestion des fonds publics. L'événement a réuni syndicats et représentants du personnel pour mettre en lumière les difficultés quotidiennes des fonctionnaires et la nécessité d'une action urgente des autorités.

La rencontre, organisée au University Staff Union Office, a réuni plusieurs dirigeants syndicaux, dont Rishi Persand, président de la State and Other Employees Federation (SEF), Radhakrishna Sadien, négociateur syndical, et Vicky Maunick Devendranand, secrétaire de la Civil Senior Employees Union. Étaient également présents les membres Vedina Soogumbur, Ougesh Bhunora et Iqbal Sookoo.

Des fonctionnaires sous pression

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Radhakrishna Sadien et Vicky Maunick Devendranand ont alerté sur la situation de nombreux fonctionnaires confrontés à un manque de personnel et de ressources, ce qui complique leur travail quotidien et affecte la qualité des services publics. «Beaucoup de nos collègues travaillent dans des conditions difficiles et manquent de soutien. Cela impacte directement la qualité des services que nous rendons aux citoyens», a souligné Radhakrishna Sadien. Les représentants syndicaux ont particulièrement insisté sur la situation critique dans le secteur de la santé.

De nombreux employés n'ont pas été rémunérés pour leurs heures supplémentaires depuis plusieurs mois, avec des retards allant de 10 à 25 mois dans certains cas. Les catégories concernées incluent les infirmiers, les assistants de santé, les chauffeurs et les travailleurs généraux, qui continuent néanmoins d'assurer la continuité des services essentiels. Des dépenses jugées disproportionnées dans certains bureaux et infrastructures contrastent avec la situation des employés toujours en attente de paiement.

La SEF précise qu'une lettre a été adressée au ministre de la Santé afin d'attirer son attention sur ces problèmes, mais qu'aucune réponse n'a, à ce jour, été reçue.

Une pétition pour mobiliser

Rishi Persand a annoncé le lancement d'une pétition en ligne, qui sera diffusée via WhatsApp et les réseaux sociaux, dans le but de mobiliser les fonctionnaires et d'attirer l'attention des autorités sur les dysfonctionnements du Pay Research Bureau (PRB) et d'autres secteurs.

«C'est un appel à tous les fonctionnaires pour signaler les anomalies et soutenir cette initiative. Nous voulons montrer l'impact réel de ces dysfonctionnements sur nos conditions de travail», a-t-il déclaré. Cette pétition vise également à sensibiliser le public et à renforcer la pression sur les ministères concernés.

D'ailleurs, la SEF suit de près le dossier du PRB et rappelle qu'une affaire constitutionnelle relative à certaines recommandations est fixée au 11 mai 2026. Les syndicats insistent sur l'importance de la vigilance et de la mobilisation des fonctionnaires durant cette période.

Message aux autorités

Les dirigeants de la SEF ont averti que, si aucune mesure concrète n'est prise rapidement, des actions syndicales plus fermes, incluant manifestations et mobilisations, pourraient être envisagées.

«Nous espérons que les autorités écouteront et agiront de manière responsable. Nos collègues travaillent dur pour le pays ; il est temps que leurs droits soient respectés», a conclu Rishi Persand.