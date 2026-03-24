Ile Maurice: Cyclisme - Hanson Matombé double la mise

Deux courses, deux victoires. Voilà le bilan de Hanson Matombé en ce début de saison 2026. Le scénario du Grand Prix Frédéric Achille disputé sur le circuit de Jinfei aura été assez similaire à celui du Circuit de Saint-Antoine disputé deux semaines plus tôt. En effet, le coureur du Faucon Flacq SC-KFC se retrouve en échappée avec un représentant du Vélo Club des Jeunes Cyclistes de Curepipe-Palco et s'impose au sprint final.

Si à Saint-Antoine Matombé avait eu comme compagnon d'échappée Jeremy Raboude, cette fois ce fut Toréa Célestin. Sur ce circuit (6,3 km le tour) plus ou moins plat, les attaques ont été nombreuses lors des deux premiers tours et c'est finalement dans le troisième que Matombé et Célestin prirent la poudre d'escampette. Les autres coureurs temporisaient et s'observaient et cela permit au duo de tête d'augmenter progressivement son avance.

Juliano Ndriamanampy (FFSC-KFC) tenta à de multiples reprises de partir en contre mais ses adversaires ne le laissaient pas prendre du champ. A un moment donné, un incident impliquant plusieurs coureurs du VCJCC-Palco, soit Jeremy Marot, Steward Pharmasse, Noah Ong Tone et Jeremy Raboude, les deux derniers nommés se trouvant dans l'incapacité de poursuivre la course après s'être retrouvés à terre. Heureusement ils n'ont pas été sérieusement touchés.

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Par la suite, les tentatives d'attaques se poursuivaient de plus belle au sein du groupe de poursuivants. Henri Rouillard (FFSC-KFC) parvint à sortir et à prendre une petite avance. Il demeura intercalé pendant un bon moment avant d'être rejoint par son coéquipier Ndriamanampy et Marot. Il était, toutefois, évident que Matombé et Célestin allaient être les seuls à jouer la gagne.

Voulant tester son adversaire, Matombé tenta par deux fois de lui fausser compagnie, mais le champion de Maurice sur route 2025 parvint à recoller. Celui-ci étant plus rapide au sprint, on le donnait favori, mais, contre toute attente, dans la dernière ligne droite, Matombé parvint à lui damer le pion. Les deux hommes furent crédités d'un temps de 1h39:51 pour les 66 km. Un peu moins de 3 minutes plus tard, Marot devança Ndriamanampy pour compléter le tiercé.

«La course était assez dure. Les coureurs du VCJCC-Palco étaient en nombre alors que nous (le FFSCKFC), nous étions à 4 seulement. J'avais de bonnes sensations et quand je me suis retrouvé devant avec Toréa, j'ai vu qu'il donnait des signes de fatigue. Je l'ai attaqué deux fois avant l'arrivée, car je sais qu'il est plus fort que moi au sprint. Je voulais l'user avant l'arrivée. En principe, je ne suis pas sprinter mais j'étais plus frais. Il y avait un vent de face en direction de la ligne d'arrivée et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas lancé le sprint de loin. Je l'ai laissé lancer et j'ai fait la différence à la fin. C'est ma deuxième victoire de la saison. Je me sens en forme mais je ne m'attendais pas à réaliser un tel début de saison. Je voudrais remercier le club, notre sponsor KFC, Jean-Philippe Lagane et mon sponsor personnel, Noveprim», a déclaré Hanson Matombé après sa victoire.

Hanson Matombé devance Toréa Célestin de très peu pour s'offrir un deuxième succès de suite !

Le départ de la course principale, celle des Open 2-3 et U19 vient d'être donné…

Toréa Célestin (à dr.) et Hanson Matombé ont été les deux principaux animateurs de la course.

Jeremy Marot a complété le tiercé devant Juliano Ndriamanampy.

Jean-Claude Chelin (à dr.) s'est imposé chez les Master 3.

Cuan Bailey (en tête) s'est de nouveau montré le plus fort en U1.

Juliano Ndriamanampy recevant quelques consignes de Jean-Philippe Lagane pendant la course.

Juliano Ndriamanampy, qui aborde le rond-point en tête, a multiplié les attaques mais il était surveillé comme le lait sur le feu…

Noah Ong Tone et Jeremy Raboude du VCJCC-Palco ne peuvent éviter la chute et seront contraints à l'abandon.

Rien de mieux qu'une boisson bien fraîche après un effort intense sous un soleil de feu. Ce n'est pas Hanson Matombé qui nous contredira !

Henri Rouillard a tenté une échappée en solitaire à un moment mais a été par la suite repris.