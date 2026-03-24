Ile Maurice: Des voix discordantes

Au n°19 (Stanley-Rose-Hill), bastion mauve, Deven Nagalingum figure parmi les élus critiqués pour être restés au gouvernement, une décision perçue comme une rupture avec les valeurs du parti. Cette situation intervient dans le contexte de la démission de Paul Bérenger de son poste de Premier ministre adjoint, un départ qui continue de susciter des réactions contrastées dans cette circonscription.

Aujourd'hui, la présence de Deven Nagalingum au gouvernement est mal perçue par une partie des militants, qui y voient un éloignement des positions historiques du MMM. Si certains continuent d'exprimer leur soutien au leader mauve, d'autres s'inquiètent de la trajectoire de leurs représentants. «Nou respekte li. Li kone kifer linn pran sa desizion-la. Nou pou touzour soutenir li», affirme un militant fidèle à Paul Bérenger.

À l'inverse, un malaise se fait sentir à l'égard des élus restés au gouvernement. «C'est chagrinant de les voir rejoindre une majorité qui ne soutient pas Paul», confie un sympathisant, tandis que d'autres remettent en question leur loyauté. «Ce sont des hypocrites», lance l'un d'eux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Rose-Hill, Angela Seevathean évoque une frustration liée à son histoire familiale : «Mon grand-père était MMM, mon père a suivi son chemin… Je ne suis pas en colère contre Paul, mais contre les ministres et députés. Deven est ministre grâce à nos votes, mais aujourd'hui il critique Bérenger.»

Un sentiment partagé par Steven Aurekiom, qui s'interroge sur l'engagement des élus : «Zot dir ki zot la akoz militan, me ki zot pe fer vre pou militan? Pa zis militan inn vot zot, lepep inn vote.»

À Camp-Levieux, Deva Govindasamy met en avant la discipline partisane : «Quand un leader prend une décision, il faut être solidaire.» Au-delà des réactions immédiates, la démission de Paul Bérenger met en lumière des tensions internes et un malaise au sein d'une base militante partagée entre fidélité au leader et critiques envers certains élus.

Figure centrale du parti depuis plusieurs décennies, Paul Bérenger demeure solidement ancré à Stanley-Rose-Hill, où le MMM a consolidé sa présence à partir de 1976, après une domination du Parti Mauricien social-démocrate. Ce basculement s'est inscrit dans le contexte politique de l'après-Indépendance et des recompositions partisanes, avant l'implantation progressive du MMM dans la région.

Au fil des scrutins, plusieurs militants ont accompagné cette dynamique. Deven Nagalingum, colistier de Paul Bérenger depuis plusieurs années, a notamment collaboré avec Lysie Ribot en 2010 puis Jenny Adebiro en 2019. Lors des dernières élections, marquées par un taux de participation de 76,8 % (32 229 votants sur 41 956 inscrits), Paul Bérenger a obtenu 21 740 voix, devant Deven Nagalingum (19 237) et Sydney Pierre (18 284).