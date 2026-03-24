Sénégal: « Emprunts cachés » - Dr Cheikh Tidiane Dièye recadre les opposants Abdou Mbow et Thierno Alassane Sall

Dr Cheikh Tidiane Dièye, actuel ministre de l'Assainissement, a apporté une réplique à certains opposants qui se sont alarmés sur un supposé « emprunt secret » que le gouvernement du Sénégal aurait contracté avec des institutions financières internationales, en référence à un article publié par le Financial Times. À travers cette réaction, il a déclaré qu'« aucun emprunt n'a été caché », tout en dénonçant des tentatives d'entretenir des récits alarmistes sur la situation du pays.

La polémique autour d'un prétendu « emprunt caché » du Sénégal continue d'alimenter le débat public. Face aux critiques formulées notamment par les opposants Abdou Mbow et Thierno Alassane Sall, le ministre de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, est monté au créneau pour apporter des clarifications et dénoncer ce qu'il considère comme une campagne de désinformation.

Dans une déclaration ferme, le ministre a tenu à rappeler que les récentes spéculations interviennent dans un contexte où certains prédisaient récemment encore un défaut de paiement du Sénégal. « Hier, certains annonçaient que le Sénégal ferait défaut et ne pourrait pas honorer ses engagements. Le Sénégal a payé. À temps. Et avec la manière », a-t-il souligné.

Selon lui, les accusations actuelles s'appuient sur une lecture biaisée d'un article du Financial Times, que certains exploitent pour suggérer que le pays aurait honoré ses engagements grâce à des emprunts non déclarés, soit au marché, soit auprès du Fonds monétaire international (FMI). « Rien que ça », ironise-t-il.

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Dr Dièye estime que ces critiques traduisent un manque d'arguments face à la résilience de l'économie sénégalaise, pourtant confrontée à une dette importante héritée du précédent régime. « À court d'arguments, ils ne savent plus quoi dire ni quoi inventer », a-t-il affirmé, dénonçant des tentatives d'entretenir des récits alarmistes sur la situation du pays.

Réfutant catégoriquement toute opacité, le ministre a insisté sur la transparence des opérations financières de l'État. « Je le dis tout net : aucun emprunt n'a été caché. Tout a été programmé dans la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (SDMT), inscrit dans les lois de finances et approuvé par l'Assemblée nationale », a-t-il déclaré.

Il a également précisé que les opérations de marché réalisées s'inscrivent dans le plan de financement 2025. Les instruments financiers utilisés, notamment les Total Return Swaps, ont été portés à la connaissance des partenaires du Sénégal, en particulier le FMI. « Des partenaires peuvent ne pas être en phase avec des options que nous choisissons. Mais cela ne nous oblige pas à y renoncer », a-t-il ajouté.

Enfin, Dr Cheikh Tidiane Dièye a dénoncé le rôle de certains médias dans la propagation de ces informations, accusant une « certaine presse » de relayer sans vérification un article jugé « orienté ». Il estime que cette polémique, alimentée par une opposition « en panne d'imagination et de crédibilité », ne résiste pas à l'analyse des faits.