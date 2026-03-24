Sénégal: Rencontre nationale des conseils municipaux des enfants - 77 enfants enfilent leur toge de plaidoyer

77 enfants maires/mairesses issu(e)s des Conseils Municipaux d'Enfants (CME) des communes partenaires des régions de Saint-Louis, Thiès, Dakar, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Kédougou sont en atelier depuis hier, lundi 23 mars 2026, à Dakar, afin de mieux prendre en charge leurs préoccupations. Cette initiative est de la Coalition Nationale des Associations et ONG en Faveur de l'Enfant (CONAFE), en partenariat avec l'UNICEF.

La cause des enfants sera défendue par eux-mêmes. Pour les préparer à faire face aux autorités pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations, des représentants âgés de 8 à 18 ans engagés dans leurs causes communes, ont été choisi dans plusieurs localités du pays. Considérés comme des maires et mairesses enfants, ils sont chargés de porter le plaidoyer.

Hier, lundi 23 mars 2026, au moins 77 enfants maires/mairesses issu(e)s des Conseils Municipaux d'Enfants (CME) des communes partenaires des régions de Saint-Louis, Thiès, Dakar, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Kédougou ont entamé un atelier de trois jours à Dakar. Un cadre d'apprentissage, de participation citoyenne des enfants, de préparation des enfants aux dialogues avec les élus territoriaux pour défendre et promouvoir les droits des enfants.

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Initié par la Coalition Nationale des Associations et ONG en Faveur de l'Enfant (CONAFE), en partenariat avec l'UNICEF, la rencontre s'inscrit, selon les acteurs, dans une dynamique de structuration et de mise en réseau des CME, soutenue par un processus préparatoire incluant des consultations locales, des sessions d'information et de partage, ainsi qu'une mobilisation continue des enfants maires et leurs pairs en vue de donner plus d'impact à la participation des enfants et adolescents dans la gouvernance locale.

Selon Justine Leson, secrétaire exécutive de la CONAFE, depuis des années, au niveau local, des activités sont soutenues avec les enfants membres des Conseils consultatifs des enfants et jeunes. Ces instances sont des cadres qui sont adossés aux collectivités territoriales et qui interagissent avec le Conseil municipal.

« Les enfants sont souvent invités aux débats d'orientation budgétaire, mais aussi ils participent aux activités communales, tout comme ils peuvent faire eux-mêmes des activités propres aux enfants. Mais ce qui est important, c'est le plaidoyer qu'ils font pour que les conseils, pour permettre aux élus de prendre en compte la question de l'enfant, particulièrement leur participation dans la vie de la cité » a-t-elle déclaré.

Pour Marisa Foraci, cheffe de politique sociale à l'UNICEF Sénégal, « on a la chance d'avoir 77 maires et mairesses ici réunis pour créer un réseau actif et pour vraiment entendre la voix des enfants du Sénégal et pour voir comment ce réseau pourrait vraiment contribuer activement aux principales réformes que le Sénégal est en train d'implémenter ». Et d'ajouter : « ces enfants rédigent un bilan et collaborent aussi avec le Conseil municipal des adultes à la prise des décisions, au développement des plans de développement communal et dans toutes les sessions des Conseils municipaux des adultes qui sont là pour donner leur avis et pour faire sentir leur voix. Aujourd'hui, vous êtes réunis dans le cadre d'un réseau ».

Du coté des partenaires, Aissatou Diallo, mairesse de la commune de Tambacounda, du Conseil municipal de la même localité estime qu'elle est ici en tant qu'invité au projet. « On salue vraiment l'initiative de mettre en réseau au moins 77 CME, parce que l'objectif principal est de communiquer et d'interagir ensemble et d'avoir une seule voix. En partageant les idées, les difficultés dans nos différentes communes, je pense que ça irait mieux que d'agir tout seul » a-t-elle avancé. Et d'ajouter : « ce qui est spécifique, c'est qu'ils sont à côté des Conseils municipaux et ils interagissent »