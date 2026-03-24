Nigeria: Moniepoint acquiert Orda pour intégrer les paiements dans les restaurants

Moniepoint a acquis Orda dans le but d'intégrer les paiements directement dans les opérations des commerçants et d'étendre sa plate-forme de gestion commerciale.

Orda sera rebaptisé Moniebook for Restaurants et intégré à Moniebook, le logiciel de gestion des ventes, des stocks et des finances de Moniepoint. La plateforme continuera à fonctionner de manière indépendante jusqu'à ce que l'intégration soit achevée dans les mois à venir.

L'accord ajoute les capacités de gestion des restaurants à l'infrastructure de paiement de Moniepoint. Orda dessert actuellement plus de 1 000 restaurants et a traité plus de 5,2 millions de transactions en 2024. Parmi ses clients figurent des chaînes exploitées par Eat'N'Go, qui gère les franchises Domino's Pizza et Cold Stone Creamery au Nigéria.

Moniepoint a déclaré que les restaurants représentent déjà un volume de transactions important sur son réseau, avec environ ₦8 milliards de dépenses quotidiennes traitées en 2025. L'acquisition permet à l'entreprise de combiner les paiements avec les logiciels opérationnels utilisés par les commerçants.

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Dans le cadre du nouveau système, les transactions enregistrées sur la plateforme des restaurants seront directement liées aux paiements traités par les terminaux Moniepoint, ce qui permettra un rapprochement automatique et réduira les processus manuels.

Points clés à retenir

L'acquisition reflète l'évolution de la fintech africaine vers la finance intégrée, où les paiements sont intégrés dans les logiciels d'entreprise plutôt que proposés comme des services autonomes. En combinant les outils de gestion de restaurant d'Orda avec son infrastructure de paiement, Moniepoint construit une plateforme complète qui gère à la fois les opérations et les transactions financières.

Ce modèle favorise la fidélisation de la clientèle, car les entreprises s'appuient sur un système unique pour mener à bien leurs activités quotidiennes. Il offre également des avantages en termes de données, car les enregistrements des transactions, les flux de stocks et les modèles de vente peuvent être analysés ensemble. Ces données peuvent soutenir des services supplémentaires tels que le prêt, où les décisions de crédit sont basées sur la performance réelle de l'entreprise plutôt que sur un historique financier limité.

Cette stratégie reflète les tendances mondiales où les entreprises fintech se développent dans des logiciels verticaux adaptés à des industries spécifiques. Les restaurants sont une première cible en raison des volumes élevés de transactions et de la complexité opérationnelle. L'intégration permet également de remédier aux inefficacités des systèmes fragmentés, où les ventes et les paiements sont traités séparément, ce qui entraîne des problèmes de rapprochement et des fuites de revenus potentielles.

En Afrique, où de nombreuses petites entreprises fonctionnent encore avec des processus manuels, l'intégration des paiements dans les outils opérationnels peut améliorer l'efficacité et formaliser les flux de transactions. L'accord met également en évidence la consolidation croissante de l'écosystème technologique africain, où les grandes entreprises de fintech acquièrent des plateformes plus petites afin d'étendre leurs capacités et d'accélérer leur croissance.