Afrique: La raffinerie Dangote vend du carburant dans tout le continent après avoir atteint sa pleine capacité

Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals a commencé à exporter du carburant à travers l'Afrique après avoir atteint sa pleine capacité de production, marquant ainsi un changement dans la dynamique de l'approvisionnement régional en carburant.

La raffinerie a expédié environ 456 000 tonnes de produits pétroliers lors de sa première vague d'exportation, ce qui représente moins d'un cinquième de sa production mensuelle. L'installation a atteint sa pleine capacité de 650 000 barils par jour le mois dernier, selon la société.

Les cargaisons ont été livrées à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, au Togo et à la Tanzanie, alors que les pays recherchent des sources de carburant alternatives suite aux perturbations de l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient.

Ces exportations font suite à la réduction des flux de carburant liée aux tensions géopolitiques qui ont suivi le conflit iranien à la fin du mois de février. Les importateurs africains se sont tournés vers les sources d'approvisionnement régionales pour s'assurer du carburant et réduire l'exposition aux expéditions sur de longues distances.

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La raffinerie, propriété d'Aliko Dangote, est la plus grande d'Afrique et l'une des plus grandes raffineries à train unique du monde. Elle a été construite pour répondre à la demande intérieure et soutenir les exportations à travers le continent.

Points clés à retenir

Le début des exportations de la raffinerie Dangote marque un changement structurel dans les flux commerciaux d'énergie en Afrique. Depuis des décennies, de nombreux pays africains dépendent des importations de produits raffinés en provenance d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie en raison d'une capacité de raffinage locale limitée.

En atteignant sa pleine capacité et en exportant du carburant, la raffinerie introduit une source d'approvisionnement régionale qui peut réduire la dépendance à l'égard des importations à longue distance et améliorer la stabilité de l'approvisionnement. Le calendrier des exportations met en évidence le rôle de la capacité de raffinage locale en cas de perturbations mondiales, les tensions affectant les voies d'approvisionnement du Moyen-Orient poussant les pays africains à diversifier leurs sources d'approvisionnement.

La capacité à approvisionner les marchés de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est reflète également l'amélioration des liens commerciaux et des réseaux logistiques intra-africains. Au fil du temps, des exportations régulières pourraient réduire les factures d'importation de carburant, améliorer les balances commerciales et soutenir la sécurité énergétique régionale.

Toutefois, l'ampleur de l'impact dépendra de l'infrastructure de distribution, de la compétitivité des prix et de la capacité de la raffinerie à maintenir des taux d'utilisation élevés. Ce développement fait également du Nigeria un exportateur net de produits raffinés, ce qui modifie son rôle sur les marchés mondiaux de l'énergie et crée de nouvelles sources de revenus liées aux exportations de pétrole en aval.