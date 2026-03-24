Cote d'Ivoire: Recrutement exceptionnel spécifique - 40 attachés administratifs à recruter sur étude de dossiers

Le ministère d'Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration recrute exceptionnellement 40 attachés administratifs sur étude de dossiers, pour le compte du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.

Peuvent faire acte de candidature, les personnes de nationalité ivoirienne, agents contractuels du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, non régis par l'article 18 de la loi N°2023-892 du 23 novembre 2023 portant statut général de la Fonction publique. Le candidat doit être titulaire d'une Maîtrise obtenue avant le 28 mars 2024 ou d'un Master ou d'un Diplôme d'études approfondies (Dea) ou d'un diplôme d'ingénieur. En outre, le candidat doit être âgé de 18 ans au moins et de 42 ans au plus au 31 décembre 2025. Les inscriptions ont commencé le lundi 16 mars et poursuivent jusqu'au 30 avril 2026 sur le site : www.fonctionpublique.gouv.ci.

A l'inscription, tous les candidats doivent obligatoirement joindre en ligne, la version numérique de la carte nationale d'identité ou la première page du passeport, en cours de validité ; l'extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif de l'année 2026 ; le diplôme requis ; la décision ou l'attestation provisoire d'équivalence pour les diplômes obtenus à l'étranger ; l'attestation de travail datant de l'année 2026 délivrée par le directeur des ressources humaines du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et la carte ou le récépissé d'enrôlement de la Cmu au format Jpeg, Jpg, Png ou Pdf.

A l'instar des autres concours administratifs, les frais d'inscription s'élèvent à 23 500 Fcfa et le kit numérique à 7 500 Fcfa, payables en ligne. La prise de vue (photo numérique d'identité) et la déclaration sur l'honneur de non-engagement à la Fonction publique se font pendant la période des inscriptions, dans les directions régionales de la Fonction publique d'Abidjan, Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, San Pedro et Yamoussoukro.

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