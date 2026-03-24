Cote d'Ivoire: Mardi 24 mars 2026 - Journée mondiale de lutte contre la tuberculose

Le 24 mars de chaque année, nous célébrons la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose pour faire mieux connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de de cette maladie et pour que de plus grands efforts soient consentis afin de mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose.

C'est le 24 mars 1882 que le Dr Robert Koch a annoncé avoir découvert le bacille responsable de la tuberculose, ouvrant ainsi la voie au diagnostic et au traitement de la maladie.

Les héros ordinaires de la lutte contre la tuberculose

Malgré la formidable réussite du partenariat "Halte à la tuberculose", il reste beaucoup à faire. Chaque année, près de 9 millions de personnes développent une tuberculose active et pas moins de 2 millions succombent à la maladie. Selon les statistiques établies en 2003 par l'Organisation Mondiale de la Santé, le dépistage des cas s'élève à 44 % et le taux de guérison à 81 %, chiffres largement inférieurs aux objectifs pour 2005, respectivement fixés à 70 % et 85 %.

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Pour continuer à soutenir et soigner les malades, surmonter les difficultés posées par l'épidémie de VIH et aider chaque pays à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement, qui visent à réduire de moitié par rapport aux chiffres de 1990 la pauvreté ainsi que la prévalence de la tuberculose et le taux de mortalité imputable à cette maladie d'ici 2015, le monde doit pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des personnels de santé. Or dans de nombreux pays, les services de santé publique sont sérieusement menacés par la " fuite " de leurs personnels formés vers des pays plus riches et par la réduction des budgets de santé publique.