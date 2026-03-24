Afrique de l'Ouest: Réseau haute tension - Dakar au coeur de l'expertise électrique ouest-africaine

Dakar abrite, depuis hier 23 mars et jusqu'au 27 mars 2026, une rencontre internationale du Comité National CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) Afrique de l'Ouest, organisée sous l'égide du West African Power Pool. Placé sous l'égide du West African Power Pool, l'événement met l'accent sur la formation en réseaux haute tension, cet événement de haut niveau réunit une centaine d'experts issus des sociétés d'électricité des 15 pays de la CEDEAO autour de formations dédiées aux réseaux haute tension.

Ouvrant officiellement les travaux, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop a salué un rendez-vous « un rendez-vous majeur de l'ingénierie électrique en Afrique de l'Ouest ». Dans son allocution, il a insisté sur les défis auxquels sont confrontés les systèmes électriques africains, notamment l'accès universel à l'électricité, la fiabilité des réseaux, la maîtrise des coûts et la transition vers des sources d'énergie durables. « L'électricité constitue aujourd'hui l'un des piliers fondamentaux du développement économique et social », a-t-il rappelé, soulignant l'importance des travaux du CIGRE dans la planification des réseaux et l'intégration des énergies renouvelables.

Le ministre a également mis en avant les avancées enregistrées dans la coopération régionale, portée par le WAPP, notamment le succès de la synchronisation des réseaux électriques ouest-africains en novembre 2025. Il a par ailleurs, réaffirmé l'ambition du Sénégal de renforcer sa sécurité énergétique, de diversifier son mix et d'accélérer le développement des infrastructures, dans le cadre de la Vision Sénégal 2050.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Exprimant sa satisfaction d'accueillir cette rencontre à Dakar, Abdoulaye Dia, secrétaire général du Conseil National CIGRE Afrique de l'Ouest, a souligné que celle-ci constitue « une étape importante dans la consolidation de la coopération technique » entre le CIGRE et les acteurs du secteur électrique régional. Il a également salué le soutien de Senelec, membre fondateur du WAPP, ainsi que l'engagement des partenaires institutionnels et techniques.

M. Dia a mis en exergue la portée stratégique de l'événement, marqué dit-il, par la participation de hauts responsables du CIGRE, dont son président et la présidente du Comité technique. A son avis, ce choix de l'Afrique de l'Ouest comme région hôte reflète « la reconnaissance du potentiel technique de la sous-région et de son engagement en faveur de systèmes électriques performants, interconnectés et durables ».

A noter que durant cinq jours, les participants prendront part à des sessions de formation, des réunions de comités d'études et des échanges techniques. Les thématiques abordées porteront notamment sur les réseaux de transport et de distribution, la planification des systèmes électriques, l'intégration des énergies renouvelables et le développement du marché régional de l'électricité.