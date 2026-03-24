Afrique: Matches amicaux contre le Pérou et la Gambie - 14 Lions présents au camp de base parisien

L'équipe nationale de football du Sénégal a démarré hier, lundi à Paris, son rassemblement en direction du match amical devant l'opposer à celle de Pérou, samedi prochain, au Stade de France, à Paris. 14 Lions sur les 28 convoqués ont rallié le lieu de regroupement. Trois jours après la capitale française, l'équipe du Sénégal mettra le cap sur Dakar pour recevoir, au stade Abdoulaye Wade, la Gambie au stade de France.

Plus de deux mois après le sacre, Pape Thiaw a rouvert les portes de la Tanière pour le grand rassemblement en direction de la fenêtre internationale du mois. Selon les images de la FSF, un premier groupe de 14 joueurs a rallié le camp de base à Paris pour le démarrage de la préparation. Il s'agit notamment de Nobel Mendy, nouvellement convoqué et des habitués notamment Kalidou Koulibal, Iliman Ndiaye, Chérif Ndiaye, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Bamba Dieng, Yéhvann Diouf, Mory Diaw, Ibrahim Mbaye, Pape Gueye, Nicolas Jackson, Antoine Mendy et Ismael Jakobs.

Pour cette de la fenêtre mars, une double confrontation sera au menu des champions d'Afrique. Ils affronteront d'abord le Pérou le samedi, 28 mars à 16 h 00 GMT sur la pelouse du Stade de France,

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce match aura des allures de gala pour le Sénégal. Malgré la décision du jury d'appel de la CAF qui a officiellement destitué le Sénégal de son titre de la CAN 2025, l'annonce de faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) et sa demande d'enquête pour «soupçons de corruption» au sein des instances dirigeantes de la CAF, la Fédération sénégalaise (FSF) ne comptent pas renoncer à leur fête et a maintenu la présentation du trophée devant près de 80 000 spectateurs attendus au stade de France. Elle sera agrémentée par un concert réunissant notamment Booba et Youssou Ndour.

Après ce match, l'équipe du Sénégal mettra le cap sur Dakar où ils vont recevoir trois jours plus tard au stade Abdoulaye Wade (19 h 00 GMT), l'équipe de la Gambie. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale de football en perspective de la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Lions vont jouer une dernière rencontre amicale le 31 mai contre les États-Unis, au Bank of America Stadium de Charlotte.

Le Sénégal, rappelle-t-on, est logé dans le groupe I de la Coupe du monde 2026 avec la France, la Norvège et de l'équipe qui va se qualifier à l'issue du tournoi intercontinental devant opposer la Bolivie, le Suriname et l'Irak. Les Lions vont entrer en lice le 16 juin à au MetLife Stadium de New York, contre la France 19 h 00 TU.