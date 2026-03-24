Congo-Kinshasa: Flambée des prix des produits manufacturés sur le marché de Goma

Les consommateurs de la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, font face depuis quelques jours à une hausse sensible des prix des produits manufacturés. Cette flambée est due à la rareté de ces produits sur le marché de cette ville dont l'économie est déjà asphyxiée par la guerre menée par la rébellion M23/AFC.

Au centre commercial de Birere, certains détaillants interrogés lundi 23 mars par Radio Okapi affirment que, depuis deux semaines, les prix de plusieurs produits ont doublé, voire triplé. Ils vendent par exemple le bidon de 20 litres d'huile végétale à 40 voire 45 dollars américains, au lieu de 28 dollars il y a deux semaines. La farine de froment, dont un sac de 25 kilos s'achetait à 17 dollars, revient actuellement à 20 dollars.

« Beaucoup d'autres articles sont devenus rares et les prix ont galopé. Maintenant, il y a une rareté d'huile végétale, de farine de froment, de mayonnaise, de sardines et de tomate concentrée », témoigne une commerçante.

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Les commerçants de la ville de Goma estiment que cette flambée des prix est l'une des conséquences de la guerre qui secoue actuellement les pays du Moyen-Orient. Ils expliquent que ces pays, touchés par le conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël, sont les principaux producteurs ou encore des voies de sortie de plusieurs produits manufacturés importés à Goma.

« Plusieurs produits, comme la farine de froment, proviennent des pays actuellement en guerre. À cause de la suspension des bateaux, les prix de tous les produits ont été revus à la hausse », explique une commerçante.

Entre la crise économique, l'instabilité politique, les conflits armés et la rareté de plusieurs produits manufacturés, le panier de la ménagère est de plus en plus réduit dans la ville de Goma depuis plus d'une année.