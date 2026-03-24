Egypte: L'entreprise égyptienne de commerce électronique Mitcha rachetée par l'entreprise américaine Converted

Converted a acquis Mitcha pour étendre son écosystème de commerce basé sur les données dans les marchés émergents.

L'opération intègre le réseau de créateurs et de clients de Mitcha dans la plateforme de Converted, qui intègre les données publicitaires, les paiements et l'exécution des campagnes sur des canaux tels que Google, Meta et TikTok. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Mitcha, fondée en 2018, se concentre sur le commerce de détail de la mode et soutient les créateurs locaux en Égypte. Sa fondatrice, Hilda Louca, rejoindra Converted en tant qu'associée et directrice exécutive pour diriger les partenariats stratégiques et l'expansion régionale.

L'acquisition soutiendra le déploiement de Converted Orders, un produit conçu pour connecter la publicité numérique directement aux achats vérifiés. Le système combine les données marketing, le traitement des paiements et le suivi des commandes pour permettre aux campagnes d'être optimisées en fonction des ventes réelles plutôt que des clics.

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Converted, fondée en 2024 par Mohamed Fergany, sert actuellement des commerçants en Égypte et en Arabie saoudite et vise une expansion plus large dans la région.

Points clés à retenir

Cette acquisition reflète l'évolution de la publicité numérique vers des modèles de performance basés sur des revenus vérifiés plutôt que sur des mesures d'engagement. La publicité en ligne traditionnelle s'appuie fortement sur les clics et les impressions, qui ne se traduisent pas toujours par des ventes. En intégrant les données du commerce électronique dans sa plateforme, Converted vise à combler cette lacune et à fournir aux annonceurs une visibilité plus claire sur le retour sur investissement.

La combinaison de la publicité, des paiements et de la vérification des commandes crée un système dans lequel les campagnes peuvent être ajustées en temps réel sur la base des résultats réels des transactions. Cette approche gagne du terrain dans le monde entier, les entreprises cherchant à utiliser plus efficacement leurs budgets de marketing.

Sur les marchés émergents tels que l'Égypte, où le commerce numérique est encore en développement, le fait de lier directement la publicité aux ventes peut aider les commerçants à s'adapter plus efficacement et à réduire les inefficacités dans l'acquisition de clients. L'intégration du réseau de concepteurs de Mitcha élargit également l'offre de l'écosystème, en permettant à un plus grand nombre de commerçants et de produits de générer des données.

L'accord met en évidence la consolidation croissante du secteur technologique de la région, où les entreprises construisent des plateformes intégrées qui combinent plusieurs fonctions. Au fil du temps, les modèles qui lient les dépenses publicitaires à des résultats mesurables sont susceptibles de remodeler la façon dont les budgets de marketing numérique sont alloués dans les marchés émergents.