Afrique du Nord: Qualiphi acquiert Career Club pour développer la plateforme de carrière AI dans la région MENA

Qualiphi a acquis Career Club dans le cadre d'une transaction à six chiffres conclue au second semestre 2025, alors qu'elle étend les services de carrière alimentés par l'IA à travers l'Égypte et le Golfe.

La plateforme, précédemment détenue par iCareer, fournit des outils numériques qui aident les étudiants et les diplômés à accéder à l'orientation professionnelle, à développer leurs compétences et à entrer en contact avec des opportunités d'emploi. Elle a été utilisée dans des programmes soutenus par des organisations telles que l'Organisation internationale du travail et l'Agence allemande pour la coopération internationale.

Qualiphi, fondée en 2025 par Nevien Magdy, propose une plateforme de gestion des services de carrière qui relie les universités, les employeurs et les étudiants au moyen d'un système unifié. L'entreprise a soutenu plus de 500 000 étudiants et travaille en partenariat avec des institutions telles que l'université Ain Shams et le ministère égyptien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

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L'acquisition permettra d'élargir les services proposés, notamment l'orientation professionnelle, le développement des compétences, les outils de CV et les événements professionnels numériques, tout en renforçant la présence de Qualiphi en Égypte et en Arabie saoudite.

L'entreprise prévoit d'ajouter 15 universités en Égypte d'ici 2026 et de poursuivre son expansion sur les marchés du Golfe, où elle travaille déjà avec des universités accueillant plus de 7 000 étudiants de différentes nationalités.

Points clés à retenir

Cette acquisition souligne l'importance croissante accordée à l'infrastructure de carrière numérique dans les marchés émergents, où les systèmes éducatifs et les marchés du travail sont souvent mal alignés. Des plateformes telles que Qualiphi visent à combler ce fossé en reliant les universités, les employeurs et les étudiants grâce à des systèmes axés sur les données qui permettent de suivre les compétences, les parcours professionnels et les besoins en matière d'embauche.

Le marché du travail égyptien est en pleine expansion, avec 743 000 diplômés en 2024 et une population active de 34,7 millions de personnes en 2025, ce qui accroît le besoin de services de carrière structurés. De nombreux établissements de la région s'appuient encore sur des processus fragmentés ou manuels, ce qui limite l'accès des étudiants aux opportunités d'emploi et à l'orientation professionnelle.

En intégrant Career Club, Qualiphi construit un écosystème unifié qui peut gérer les services de carrière à l'échelle tout en utilisant l'intelligence artificielle pour personnaliser les recommandations et améliorer l'adéquation des emplois. Cette stratégie reflète également une tendance plus large qui consiste à développer des plateformes locales pour répondre à la dynamique du marché du travail régional plutôt que de s'appuyer sur des solutions globales.

Au fil du temps, ces systèmes pourraient jouer un rôle dans la réduction du chômage des jeunes en améliorant la transition entre l'éducation et l'emploi. L'expansion sur les marchés du Golfe montre également la demande transfrontalière pour des plateformes d'aide à la carrière qui peuvent servir une main-d'oeuvre diversifiée et mobile au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.