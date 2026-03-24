Afrique: Adenia lève 180 millions de dollars pour un fonds ciblant les entreprises africaines de taille moyenne

Adenia Partners a atteint un premier tour de table de 180 millions de dollars pour son Adenia Entrepreneurial Fund I, atteignant ainsi le plafond fixé moins d'un an après son lancement.

Ce fonds est le premier d'une nouvelle stratégie axée sur les investissements de contrôle dans les petites et moyennes entreprises en Afrique, un segment souvent décrit comme sous-capitalisé en dépit de sa taille et de son potentiel de croissance.

Adenia, fondée en 2002, a levé plus d'un milliard de dollars à travers six fonds et a réalisé plus de 35 investissements dans des plates-formes, avec plus de 20 sorties. Le nouveau fonds offrira une exposition panafricaine par l'intermédiaire de la plateforme d'investissement existante de la société.

Les investisseurs comprennent des institutions de financement du développement, des family offices européens, des fonds de fonds et des investisseurs institutionnels africains, ce qui témoigne d'un large intérêt pour la classe d'actifs.

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Le fonds ciblera des secteurs de l'économie, en mettant l'accent sur la création d'emplois, le développement industriel et les améliorations opérationnelles dans les entreprises du portefeuille.

Le fonds de capital-investissement a également réalisé son premier investissement à partir du fonds nouvellement lancé en prenant une participation dans Maymana, un fabricant marocain de premier plan de pâtisseries haut de gamme, de produits de boulangerie et de services de restauration.

Points clés à retenir

Le lancement d'Adenia Entrepreneurial Fund I témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour le segment du marché intermédiaire en Afrique, où de nombreuses entreprises ont un accès limité aux capitaux malgré un fort potentiel de croissance. Les sociétés de capital-investissement ciblent de plus en plus ce segment parce qu'il offre des possibilités d'acquérir des participations de contrôle, de mettre en œuvre des améliorations opérationnelles et de faire évoluer les entreprises pour en faire des leaders régionaux.

Contrairement aux investissements dans les grandes entreprises, les transactions sur le marché intermédiaire nécessitent souvent un soutien pratique de la part des dirigeants, notamment en matière de gouvernance, de stratégie et de structuration financière. Les institutions de financement du développement jouent un rôle clé dans cet écosystème en fournissant des capitaux d'ancrage et en soutenant des objectifs d'impact tels que la création d'emplois et la durabilité.

L'accent mis sur l'investissement responsable reflète des tendances plus larges sur les marchés privés, où les investisseurs recherchent à la fois des rendements financiers et un impact mesurable. En Afrique, le renforcement des entreprises de taille moyenne est essentiel au développement économique, car ces entreprises contribuent de manière significative à l'emploi et à la croissance industrielle.

L'approche panafricaine du fonds permet une diversification entre les marchés et les secteurs, réduisant ainsi l'exposition aux risques spécifiques à chaque pays. Avec l'augmentation des flux de capitaux dans ce segment, la concurrence pour les transactions pourrait s'intensifier, mais l'ampleur de la demande non satisfaite laisse entrevoir des opportunités continues pour les investisseurs en private equity qui se concentrent sur la création de valeur à long terme dans les marchés émergents.