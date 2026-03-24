Afrique: Yassir acquiert Kawarizmi pour créer une plateforme de médias et d'adtech pour le commerce de détail

Yassir a fait l'acquisition de Kawarizmi afin d'étendre ses activités dans le domaine de la publicité et des médias de détail en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.

L'opération ajoute des capacités de publicité programmatique à la plateforme de Yassir, ce qui lui permet d'utiliser les données de ses utilisateurs pour mener des campagnes ciblées et développer des partenariats avec des marques. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Yassir, fondée en 2017 par Noureddine Tayebi et El Mahdi Yettou, exploite des services de mobilité, de livraison et de fintech à travers plus de 60 villes dans six pays, au service de plus de 8 millions d'utilisateurs.

Kawarizmi est spécialisée dans l'achat média piloté par les données et opère à travers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. La société continuera à opérer au sein du groupe en tant qu'unité de publicité programmatique.

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Cette acquisition s'inscrit dans le projet de Yassir de construire un réseau intégré de médias de détail, étendant la publicité à sa plateforme et à des canaux externes tels que la téléphonie mobile, la télévision connectée et le web ouvert.

Points clés à retenir

Cette acquisition reflète l'évolution des super-applications vers la monétisation des données des utilisateurs par le biais de la publicité et des médias de vente au détail. Les plateformes telles que Yassir génèrent d'importants volumes de données de première main provenant des services de transport, de livraison et de financement, qui peuvent être utilisées pour cibler les publicités en fonction du comportement et des transactions de l'utilisateur.

En ajoutant les capacités programmatiques de Kawarizmi, Yassir peut aller au-delà de la publicité in-app de base pour construire une infrastructure adtech plus large qui connecte les marques avec les utilisateurs à travers de multiples canaux. Ce modèle est similaire aux stratégies utilisées par les plateformes mondiales qui combinent le commerce, les paiements et la publicité pour créer de nouvelles sources de revenus.

Les médias de détail, où les marques paient pour promouvoir leurs produits sur les plateformes numériques, se développent à mesure que les entreprises cherchent des alternatives à la publicité numérique traditionnelle dominée par les entreprises technologiques mondiales. Pour Yassir, la mise en place d'une couche publicitaire permet d'augmenter les revenus par utilisateur sans dépendre uniquement des frais de transaction.

Elle permet également de renforcer les relations avec les commerçants et les marques qui utilisent sa plateforme pour atteindre les clients. Cette initiative met en évidence la concurrence croissante sur les marchés émergents pour contrôler les écosystèmes commerciaux et publicitaires, les entreprises cherchant à intégrer les services et à tirer davantage de valeur de leur base d'utilisateurs dans toutes les régions.