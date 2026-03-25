Afrique: Ouverture officielle du festival Dakar Music Expo, jeudi

Dakar — La septième édition du festival Dakar Music Expo, communément appelé DMX, démarre, jeudi, à l'Institut français de Dakar, avec pour particularité la présence de six groupes étrangers venant du Canada, d'Espagne, de la Tunisie, du Togo, du Congo et de l'Algérie, a appris l'APS de son promoteur Doudou Sarr.

"La particularité de cette édition est la présence de six groupes étrangers venant du Canada, d'Espagne, de la Tunisie, du Togo, du Congo et de l'Algérie, en plus des artistes sénégalais", a-t-il dit, mardi, lors d'une conférence de presse à l'Institut français de Dakar.

Le DMX inclut un volet festival avec trois soirées de concerts et des showcases pour une présentation des artistes-musiciens, ainsi qu'un salon ou marché dédié à la musique africaine et la world music.

Sur trois jours, du 26 au 28 mars, le DMX recevra de grands noms de la musique sénégalaise, africaine, voire internationale, avec notamment la participation de la chanteuse Titi "la lionne de la musique sénégalaise" en ouverture du festival jeudi.

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Son compatriote Sidy Samb avec son projet "afroflamenco" sera de la partie ainsi que Queen Ndatté et des rappeurs pour la scène émergente qui combine rap et mbalax.

L'artiste Hassane Kouyaté basé en France va aussi jouer sa partition, selon Doudou Sarr.

L'organisation d'un concert de "assico", avec un groupe de Gorée (Sénégal) et des musiciens espagnols de l'Institut Cervantes, est prévue mercredi à 18 heures avant l'ouverture officielle du festival.

Le duo "Bel and Quin" du Canada chantant en français, créole et anglais dans un univers musical mêlant jazz, soul, et Konpa haïtien, fera passer des messages d'acceptation de soi et d'émancipation des femmes, selon une présentation des deux artistes.

Benjamin Levy, directeur musical de l'orchestre national de Cannes en France, est aussi inscrit au programme pour une discussion et un partage d'expérience.

Des ateliers liés à l'industrie musicale figurent dans le programme. Ces rencontres portent notamment sur "la création et la gestion d'une entreprise culturelle" et sur "Comment la musique est créée?".

Des conférences et des débats sur différents thèmes sont prévus. Ils seront axés sur les thèmes "Mobilité et immobilisme : entre restrictions européennes et complexité des déplacements en Afrique. Quel avenir pour les artistes africains ?" et "Regards croisés sur l'écosystème de la musique africaine".

Le promoteur Doudou Sarr annonce aussi une exposition de 46 couvertures du magazine anglais "Songlines" qui a fait les beaux jours de la musique africaine et mondiale en vue de s'inscrire dans une "pédagogie de transmission".