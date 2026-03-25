Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 mars 2026

revue de presse

Afrique: Prix Amadou Mahtar MBOW pour les Savoirs Endogènes : L'Excellence Scientifique et la Médecine Traditionnelle à l'honneur au Musée des Civilisations Noires

La Fondation Amadou Mahtar MBOW (FAMM) annonce la tenue de la cérémonie de remise de la première édition du Prix Amadou Mahtar MBOW pour les Savoirs Endogènes. Cet événement majeur, placé sous le parrainage du Chef de l’État, se déroulera au Musée des Civilisations Noires le 31 mars 2026. Il marque une étape cruciale dans la valorisation des connaissances africaines appliquées à la santé globale.

Portée sur les fonts baptismaux le 20 mars 2021 lors du Centenaire de son parrain, la Fondation Amadou Mahtar MBOW (FAMM) a été officiellement reconnue d’utilité publique par le décret n°2024-1985 du 13 septembre 2024. Sa mission est de promouvoir et de. valoriser les Savoirs Endogènes en particulier thérapeutiques— ces connaissances et savoir-faire hérités des communautés en lien étroit avec leur environnement naturel et culturel — pour en faire des leviers de développement moderne. (Source AllAfrica)

Niger–Algérie - Un rapprochement stratégique autour de la sécurité



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Le Niger et l’Algérie franchissent une nouvelle étape dans le réchauffement de leurs relations. Réunis à Niamey les 23 et 24 mars, les deux pays ont affiché leur volonté de renforcer leur coopération sécuritaire face aux défis communs du Sahel.

En visite officielle à Niamey, le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb a coprésidé une commission mixte avec les autorités nigériennes. À l’issue des discussions, les deux pays ont annoncé vouloir hisser leur partenariat à un niveau stratégique supérieur, avec un accent particulier sur la sécurité. (Source Africa Radio)

Le Ghana appelle au soutien de l’ONU pour une résolution sur l’esclavage

Le Ghana a appelé les Nations unies à soutenir une résolution visant à reconnaître la traite transatlantique des esclaves comme l’un des crimes les plus graves contre l’humanité.

L’objectif : renforcer les efforts en faveur de réparations pour les populations africaines et afrodescendantes.

Lors d’une réunion à New York consacrée à la justice réparatrice, le président ghanéen John Dramani Mahama a dénoncé les atrocités commises durant l’esclavage. Il a rappelé que ces violences avaient été rendues possibles parce que les Africains réduits en esclavage étaient considérés comme des objets et non comme des êtres humains. (Source Africanews)

Blanchiment de capitaux en Côte d'Ivoire : 7 ans de prison requis contre Apoutchou et 240 millions FCFA en jeu



La justice ivoirienne est à un tournant dans l’affaire impliquant l’influenceur Apoutchou National. À l’audience du mardi 24 mars 2026, le parquet a frappé fort en requérant des peines particulièrement sévères contre les prévenus, dans un dossier devenu emblématique de la lutte contre les infractions financières en Côte d’Ivoire.

« 7 ans de prison ferme ont été requis contre trois des prévenus, dont Apoutchou national et Lionnel PCS ainsi qu’une amende de 240 millions FCFA à payer solidairement. Le procureur de la république a requis 36 mois de prison ferme contre un opérateur économique, vendeur de voitures dans la procédure et 240 millions FCFA. Le procureur a demandé au tribunal de condamner la société de l’opérateur économique à payer 480 millions d’amendes », a rapporté le journaliste Fernand Dédeh. (Source Afriksoir.net)

Nigeria - 15 interpellations après des agressions sexuelles lors d’un festival de fertilité dans le sud



La police nigériane a indiqué avoir arrêté quinze personnes après la diffusion de vidéos montrant des agressions sexuelles commises lors d’un rituel communautaire à Ozoro, dans l’État du Delta. Les images, partagées massivement en ligne, ont relancé l’indignation publique.

Sur les enregistrements, on voit des groupes d’hommes poursuivre et maltraiter des femmes seules présentes au festival de la fertilité Alue-Do. Des agressions verbales et physiques, déshabillages et attouchements se déroulent en plein jour et à la vue de tous. (Source BeninwebTV)

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye en visite officielle en Espagne

Bassirou Diomaye Faye en visite de deux jours en Espagne. Accompagné de son ministre de l’Economie, Abdourrahmane Sarr et du ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, le président sénégalais fait son premier déplacement à Madrid depuis son élection. Des rencontres sont programmées avec de hautes personnalités espagnoles, mais le chef de l’Etat est également attendu à un forum des entreprises, à l’invitation de la chambre de commerce espagnol.

Au cœur de ce voyage de ce voyage de Bassirou Diomaye Faye, les échanges commerciaux entre les deux pays sera principalement abordé. L’Espagne est dans le top 5 des pays avec lesquels le Sénégal développe des échanges commerciaux intenses. (Source Afrique-sur7)

Egypte: Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool

Après neuf saisons de légende, la star égyptienne Mohamed Salah a officialisé son départ de Liverpool à l’issue de l’exercice 2025-2026.

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Roma, l’attaquant égyptien de 33 ans a choisi de ne pas honorer sa dernière année de contrat pour offrir une transition transparente au club. Son départ marque la fin de l’ère la plus prolifique du Liverpool moderne, laissant derrière lui un vide immense sur l’aile droite des Reds. (Source AfricaTopSports)

Angola - Report du procès de deux ressortissants russes accusés d'espionnage et de trafic d'influence

Lev Lakshtanov et Igor Ritchin sont détenus depuis le 7 août dernier à la suite des violentes manifestations contre la hausse des prix du carburant. La police avait alors saisi des ordinateurs, des disques durs ainsi que des reçus de virements bancaires émis dans le cadre des opérations de propagande.

Selon le parquet, ils se présentaient comme journalistes à leur entrée sur le territoire mais avaient coordonné, entre 2024 et 2025, une campagne de déstabilisation politique et recruté des Angolais pour diffuser de fausses nouvelles et encourager les manifestations et les pillages. Au total, 11 chefs d'accusation, dont terrorisme, espionnage et trafic d'influence, sont retenus contre eux. (Source RFI)

En Algérie, Abdelmadjid Tebboune renforce ses pouvoirs et verrouille le régime



Officiellement, il ne s’agit que d’amendements « techniques ». En réalité, l’affaire est très politique. La révision constitutionnelle soumise, mercredi 25 mars, aux deux chambres du Parlement algérien, qui devraient en théorie l’adopter sans mal, ne vise rien d’autre qu’à renforcer la mainmise du chef de l’Etat sur l’architecture institutionnelle du pays.

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, voit ainsi son équation personnelle consolidée, dix-huit mois après sa réélection à la magistrature suprême. (Source Le Monde Afrique)