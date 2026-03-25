Afrique: JOJ Dakar 2026 - Conférence de presse du comité d'organisation avant le Media Tour international

24 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 tient, jeudi à 14h à l'hôtel Terrou-Bi de Dakar, une conférence de presse en prélude au Media Tour international destiné à présenter l'avancement des travaux et des infrastructures sportives prévues pour l'événement, a appris l'APS des organisateurs.

Selon la même source, le Media Tour international programmé vendredi, s'inscrit dans le cadre des préparatifs des JOJ Dakar 2026 prévu dans sept mois au Sénégal (31 octobre - 13 novembre 2026).

La rencontre avec la presse sera animée par le président de la Commission de coordination de Dakar 2026, Humphrey Kayange, le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, ainsi que le directeur exécutif des Jeux olympiques, Christophe Dubi.

Le programme du Media Tour comprendra une visite de terrain de plusieurs infrastructures sportives majeures : le Centre équestre de Diamniadio, le stade Me Abdoulaye-Wade et le Palais des Sports de Diamniadio (Dakar Arena).

La piscine olympique du Tour de l'OEuf et le complexe sportif Iba Mar Diop figurent également parmi les sites inscrits au programme de cette tournée.

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